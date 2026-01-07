Necrològiques del 8 de gener de 2026
Rosa Soler Mir
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Joan Güell Planas. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
Dolors Teixidor Pujol
Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Alejandro Mir Casademont. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
CALONGE
Irene Trullenque Valle
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Ferran Marin Moya i tenia dos fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Martí de Calonge.
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Antonia Cuenca Román
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Miguel Fernández Platero. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia serà avui, a les 11 del matí, a la parròquia del Santíssim Salvador de Castellfollit de la Roca.
CELRÀ
Quim Faixedas Bitlloch
Ha mort als 72 anys. Residia a Celrà. La cerimònia serà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
FIGUERES
Josefa Casado Conejo
« Pepita»
Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Antonio Ropero Ropero. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Lourdes Fornells Olivé
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Aliu Juandó. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Rogelio Ruiz Ávila
Ha mort als 84 anys. Era vidu d’Antonia Rivas Fernández. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Dolors Comet Serra
Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal.
LA CANYA
Moises Puigvert Alsina
Ha mort als 66 anys. Era solter. Residia a la Canya. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Conxita Vilavedra Cateura
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Ramell Bohigas. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
OLOT
Josep Faula Puig
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Teresita Fàbrega Casanovas. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.
Margarita Nogué Pujol
Ha mort als 102 anys. Era vídua de Jaume Vila Pararols. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PALAMÓS
Juan Alcaraz Guijo
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Maribel Támara Casany. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.
RIELLS I VIABREA
Patrick Fournie
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Gisele. Residia a Riells i Viabrea. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
SALT
José Guidux Martínez
Ha mort als 99 anys. Era casat amb Josefa Álvarez Peña. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
