Necrològiques del 8 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Sr. Lluís Deulovol Puignau

Sr. Lluís Deulovol Puignau / .

Rosa Soler Mir

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Joan Güell Planas. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

Dolors Teixidor Pujol

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Alejandro Mir Casademont. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

CALONGE

Irene Trullenque Valle

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Ferran Marin Moya i tenia dos fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Martí de Calonge.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Antonia Cuenca Román

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Miguel Fernández Platero. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia serà avui, a les 11 del matí, a la parròquia del Santíssim Salvador de Castellfollit de la Roca.

CELRÀ

Quim Faixedas Bitlloch

Ha mort als 72 anys. Residia a Celrà. La cerimònia serà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

FIGUERES

Josefa Casado Conejo

« Pepita»

Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Antonio Ropero Ropero. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Lourdes Fornells Olivé

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Aliu Juandó. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Rogelio Ruiz Ávila

Ha mort als 84 anys. Era vidu d’Antonia Rivas Fernández. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Dolors Comet Serra

Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal.

LA CANYA

Moises Puigvert Alsina

Ha mort als 66 anys. Era solter. Residia a la Canya. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Conxita Vilavedra Cateura

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Ramell Bohigas. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

OLOT

Josep Faula Puig

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Teresita Fàbrega Casanovas. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.

Margarita Nogué Pujol

Ha mort als 102 anys. Era vídua de Jaume Vila Pararols. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAMÓS

Juan Alcaraz Guijo

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Maribel Támara Casany. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.

RIELLS I VIABREA

Patrick Fournie

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Gisele. Residia a Riells i Viabrea. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SALT

José Guidux Martínez

Ha mort als 99 anys. Era casat amb Josefa Álvarez Peña. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

TEMES

