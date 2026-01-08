Necrològiques del 9 de gener de 2026
BANYOLES
Rosa Soler Mir
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Joan Güell Planas. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
Dolors Teixidor Pujol
Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Alejandro Mir Casademont. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
BLANES
Mª Dolors Sánchez Sancho
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Mauro Abad Gallart. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Blanes.
Aurora Riera Sais
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Serra Turró. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.
CANTALLOPS
Pepita Cabezas Daviu
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Luis Massanas Xargay. Residia a Cantallops. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Cantallops.
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Rosa Vila Bosch
Ha mort als 96 anys. Era soltera. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.
CASTELL–PLATJA D’ARO
Trinitat Colls Costa
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Miquel Sala Viñas. Residia a Castell-Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
CELRÀ
Quim Faixedas Bitlloch
Ha mort als 72 anys. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
FIGUERES
Francesc Lagresa Casellas («Paco»)
Ha mort als 73 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Josep Gifre Colomé
Ha mort als 105 anys. Era vidu de Pepita Barceló Perich. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Rosa Artal Jornet
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Felip Costa Ros. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Francisco Serra Teixidor
Ha mort als 99 anys. Era casat amb Dolors Teixidó Prat. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
LLANÇÀ
Irshat Gafurov
Ha mort als 68 anys. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, en la intimitat familiar.
OLOT
Joan Figueras Teixidor
Ha mort als 92 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
SALT
Carme Sastre Feliu
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Francesc Martí Ribes. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
