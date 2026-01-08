Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
protesta pagesoshipoteques GironarebaixesTer Stegenassalt Colomersbalisa V16
instagramlinkedin

Necrològiques del 9 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

BANYOLES

Rosa Soler Mir

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Joan Güell Planas. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

Dolors Teixidor Pujol

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Alejandro Mir Casademont. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BLANES

Mª Dolors Sánchez Sancho

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Mauro Abad Gallart. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Blanes.

Aurora Riera Sais

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Serra Turró. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.

CANTALLOPS

Pepita Cabezas Daviu

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Luis Massanas Xargay. Residia a Cantallops. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Cantallops.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Rosa Vila Bosch

Ha mort als 96 anys. Era soltera. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.

CASTELL–PLATJA D’ARO

Trinitat Colls Costa

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Miquel Sala Viñas. Residia a Castell-Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

CELRÀ

Quim Faixedas Bitlloch

Ha mort als 72 anys. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

FIGUERES

Francesc Lagresa Casellas («Paco»)

Ha mort als 73 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Josep Gifre Colomé

Ha mort als 105 anys. Era vidu de Pepita Barceló Perich. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Rosa Artal Jornet

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Felip Costa Ros. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Francisco Serra Teixidor

Ha mort als 99 anys. Era casat amb Dolors Teixidó Prat. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

LLANÇÀ

Irshat Gafurov

Ha mort als 68 anys. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, en la intimitat familiar.

OLOT

Joan Figueras Teixidor

Ha mort als 92 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

SALT

Carme Sastre Feliu

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Francesc Martí Ribes. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents