Necrològiques del 10 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Blanes

Mª Dolors Sánchez Sancho

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Mauro Abad Gallart. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Blanes.

Aurora Riera Sais

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Serra Turró. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.

Cantallops

Pepita Cabezas Daviu

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Luis Massanas Xargay. Residia a Cantallops. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Cantallops.

Castell - Platja d'Aro

Trinitat Colls Costa

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Miquel Sala Viñas. Residia a Castell-Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Figueres

Josep Gifre Colomé

Ha mort als 105 anys. Era vidu de Pepita Barceló Perich. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Quim Serra Puigdollers · «De l’autoescola Sant Pau»

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Lolita. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 1/4 de 2 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

Girona

Rosa Artal Jornet

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Felip Costa Ros. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Soledad Fajol Coll

Ha mort als 95 anys. Era vídua d’Albert Brugat Hilari. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

La Bisbal d’Empordà

Francisco Serra Teixidor

Ha mort als 99 anys. Era casat amb Dolors Teixidó Prat. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

Les Preses

Josep Serrat Masmitjà

Ha mort als 78 anys. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere, de Les Preses.

Llançà

Irshat Gafurov

Ha mort als 68 anys. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà dissabte, en la intimitat familiar.

Lladó

Rosa Montcanut Suñer

Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Enric caixàs. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.

Llagostera

Antonio Pareja Nieto

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Isidora Calmaestra Vílchez. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Llagostera.

Olot

Rosa Piñar Vidal

Ha mort als 68 anys. Era vídua de Francisco Castillo Morea. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palamós

Anna López Sicilia

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Pere Pagès Zafont. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 1/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Porqueres

Joaquim Mir Farrés

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Pilar Rigall Fàbrega. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Salt

Loli Pérez Gómez

Ha mort als 71 anys. Era casada amb Amador Medina Pardo. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Feliu de Guíxols

Josefa Lozano Martinez

Ha mort als 89 anys. Era casada amb Ramon Rojo Gomez i tenia cinc fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Jaume Buxó Prat

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Clos Barneda. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Santa Coloma de Farners

Vicenç Coma Ripoll

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Daniela Casals Lluís. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Tortellà

Joan Serrat Oliveras

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Vicenta Vilanova Guinó. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Tortellà.

Vila-sacra

Rafel Fajol Padrosa

Ha mort als 69 anys. Residia a Vila-sacra. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Vilobí d'Onyar

Àngela Esteva Planas

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Joan Taberner Masferrer. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilobí d’Onyar.

