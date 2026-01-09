Necrològiques del 10 de gener de 2026
Blanes
Mª Dolors Sánchez Sancho
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Mauro Abad Gallart. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Blanes.
Aurora Riera Sais
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Serra Turró. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.
Cantallops
Pepita Cabezas Daviu
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Luis Massanas Xargay. Residia a Cantallops. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Cantallops.
Castell - Platja d'Aro
Trinitat Colls Costa
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Miquel Sala Viñas. Residia a Castell-Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Figueres
Josep Gifre Colomé
Ha mort als 105 anys. Era vidu de Pepita Barceló Perich. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Quim Serra Puigdollers · «De l’autoescola Sant Pau»
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Lolita. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 1/4 de 2 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
Girona
Rosa Artal Jornet
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Felip Costa Ros. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Soledad Fajol Coll
Ha mort als 95 anys. Era vídua d’Albert Brugat Hilari. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
La Bisbal d’Empordà
Francisco Serra Teixidor
Ha mort als 99 anys. Era casat amb Dolors Teixidó Prat. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
Les Preses
Josep Serrat Masmitjà
Ha mort als 78 anys. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere, de Les Preses.
Llançà
Irshat Gafurov
Ha mort als 68 anys. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà dissabte, en la intimitat familiar.
Lladó
Rosa Montcanut Suñer
Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Enric caixàs. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.
Llagostera
Antonio Pareja Nieto
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Isidora Calmaestra Vílchez. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Llagostera.
Olot
Rosa Piñar Vidal
Ha mort als 68 anys. Era vídua de Francisco Castillo Morea. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palamós
Anna López Sicilia
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Pere Pagès Zafont. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 1/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Porqueres
Joaquim Mir Farrés
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Pilar Rigall Fàbrega. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Salt
Loli Pérez Gómez
Ha mort als 71 anys. Era casada amb Amador Medina Pardo. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Feliu de Guíxols
Josefa Lozano Martinez
Ha mort als 89 anys. Era casada amb Ramon Rojo Gomez i tenia cinc fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Jaume Buxó Prat
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Clos Barneda. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Santa Coloma de Farners
Vicenç Coma Ripoll
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Daniela Casals Lluís. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Tortellà
Joan Serrat Oliveras
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Vicenta Vilanova Guinó. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Tortellà.
Vila-sacra
Rafel Fajol Padrosa
Ha mort als 69 anys. Residia a Vila-sacra. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Vilobí d'Onyar
Àngela Esteva Planas
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Joan Taberner Masferrer. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilobí d’Onyar.
