Necrològiques de l'11 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

BLANES

Mª Àngela Gotarra Robert

Ha mort als 71 anys. Era casada amb Justo García Herrero. Residia a Blanes. La cerimònia serà avui, a l’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

CALDES DE MALAVELLA

Mario Medina Bazán

Ha mort als 54 anys. Era solter. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Magda Gol Puig

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Joan Nicolás Peiró. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 2 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

CORNELLÀ DEL TERRI

Isabel García Andrino

Era casada amb Miguel Ángel Espeso Rodríguez. Residia a Cornellà del Terri. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de Cornellà del Terri.

FIGUERES

Quim Serra Puigdollers

"De l’autoescola Sant Pau"

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Lolita. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

GIRONA

Soledad Fajol Coll

Ha mort als 95 anys. Era vídua d’Albert Brugat Hilari. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Miren García Franch

Ha mort als 29 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

OLOT

Manel Sánchez Torrecabota

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Carme Virosta Soy. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PAU

Josep Gayolà Berta

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Dolors Casanovas. Residia a Pau. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a parròquia de Sant Martí de Pau.

PORQUERES

Jaume Gayà Canals

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Maria Ferrer Masalle. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Josefa Lozano Martinez

Ha mort als 89 anys. Era casada amb Ramon Rojo Gomez i tenia cinc fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Jaume Buxó Prat

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Clos Barneda. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Joan Pagès Virgili

Ha mort als 76 anys. Era vidu de Maria teresa Ortiz Felip. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al monestir de Sant Feliu de Guíxols.

José Gallardo Pallarés

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Rosa Lorca Corbeto. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, al monestir de Sant Feliu de Guíxols.

Maria Teresa Viernes Julià

Ha mort als 69 anys. Era soltera. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al cementiri de Palamós.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Maria Pilar Boada Benet

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Joan Casadesús Font. Residia a Santa Coloma de Farners.

La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

VILOBÍ D'ONYAR

Àngela Esteva Planas

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Joan Taberner Masferrer. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilobí d’Onyar.

TEMES

