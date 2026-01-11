Necrològiques de l'11 de gener de 2026
BLANES
Mª Àngela Gotarra Robert
Ha mort als 71 anys. Era casada amb Justo García Herrero. Residia a Blanes. La cerimònia serà avui, a l’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
CALDES DE MALAVELLA
Mario Medina Bazán
Ha mort als 54 anys. Era solter. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Magda Gol Puig
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Joan Nicolás Peiró. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 2 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
CORNELLÀ DEL TERRI
Isabel García Andrino
Era casada amb Miguel Ángel Espeso Rodríguez. Residia a Cornellà del Terri. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de Cornellà del Terri.
FIGUERES
Quim Serra Puigdollers
"De l’autoescola Sant Pau"
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Lolita. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
GIRONA
Soledad Fajol Coll
Ha mort als 95 anys. Era vídua d’Albert Brugat Hilari. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Miren García Franch
Ha mort als 29 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
OLOT
Manel Sánchez Torrecabota
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Carme Virosta Soy. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PAU
Josep Gayolà Berta
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Dolors Casanovas. Residia a Pau. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a parròquia de Sant Martí de Pau.
PORQUERES
Jaume Gayà Canals
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Maria Ferrer Masalle. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Josefa Lozano Martinez
Ha mort als 89 anys. Era casada amb Ramon Rojo Gomez i tenia cinc fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Jaume Buxó Prat
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Clos Barneda. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Joan Pagès Virgili
Ha mort als 76 anys. Era vidu de Maria teresa Ortiz Felip. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al monestir de Sant Feliu de Guíxols.
José Gallardo Pallarés
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Rosa Lorca Corbeto. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, al monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Maria Teresa Viernes Julià
Ha mort als 69 anys. Era soltera. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al cementiri de Palamós.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Maria Pilar Boada Benet
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Joan Casadesús Font. Residia a Santa Coloma de Farners.
La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
VILOBÍ D'ONYAR
Àngela Esteva Planas
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Joan Taberner Masferrer. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilobí d’Onyar.
