Necrològiques del 12 de gener de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
ALBONS
Teresa Saurí Casadellà
Ha mort als 57 anys. Era casada amb Pere Pagès lozano. Residia Albons. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia d’Albons.
CALDES DE MALAVELLA
Mario Medina Bazán
Ha mort als 54 anys. Era solter. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
CORNELLÀ DEL TERRI
Isabel García Andrino
Era casada amb Miguel Ángel Espeso Rodríguez. Residia a Cornellà del Terri. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de Cornellà del Terri.
FIGUERES
Josep Pallisera Viñas
Ha mort als 74 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, en la intimitat familiar.
FORNELLS DE LA SELVA
Roser Freixas Carandell
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Narcís Planas Garriga. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Fornells de la Selva.
GIRONA
Miren García Franch
Ha mort als 29 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Lluís Rovira Perich
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Núria Garriga Mateu. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Girona.
Joan Cortés Puig
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maria Rosario Liebana Vela. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Joan Oliveras Carreras
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Providencia Santiago Viñolas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
LA JONQUERA
Anna Mª Sabiol Manzano
Ha mort als 68 anys. Era vídua de Paco Casado Rienda. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
LES PRESES
Magdalena Font Vilarrasa
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Ramon Marcé Fagella. Residia a les Preses. La cerimònia serà avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Les Preses.
OLOT
Sílvia Planagumà Fortet
Ha mort als 59 anys. Era vídua d’August Soler Monteis. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
ROSES
Joana Vázquez Martínez
Ha mort als 62 anys. Era vídua de Rafael Rodríguez Álvarez. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Joan Pagès Virgili
Ha mort als 76 anys. Era vidu de Maria teresa Ortiz Felip. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al monestir de Sant Feliu de Guíxols.
José Gallardo Pallarés
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Rosa Lorca Corbeto. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, al monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Maria Teresa Viernes Julià
Ha mort als 69 anys. Era soltera. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al cementiri de Palamós.
SANT JOAN DE PALAMÓS
Jordi Salvador Condom
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Carmen Font Bagué. Residia a Sant Joan de Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.
