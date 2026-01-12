Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 12 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

ALBONS

Teresa Saurí Casadellà

Ha mort als 57 anys. Era casada amb Pere Pagès lozano. Residia Albons. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia d’Albons.

CALDES DE MALAVELLA

Mario Medina Bazán

Ha mort als 54 anys. Era solter. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

CORNELLÀ DEL TERRI

Isabel García Andrino

Era casada amb Miguel Ángel Espeso Rodríguez. Residia a Cornellà del Terri. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de Cornellà del Terri.

FIGUERES

Josep Pallisera Viñas

Ha mort als 74 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, en la intimitat familiar.

FORNELLS DE LA SELVA

Roser Freixas Carandell

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Narcís Planas Garriga. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Fornells de la Selva.

GIRONA

Miren García Franch

Ha mort als 29 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Lluís Rovira Perich

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Núria Garriga Mateu. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Girona.

Joan Cortés Puig

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maria Rosario Liebana Vela. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Joan Oliveras Carreras

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Providencia Santiago Viñolas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LA JONQUERA

Anna Mª Sabiol Manzano

Ha mort als 68 anys. Era vídua de Paco Casado Rienda. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.

LES PRESES

Magdalena Font Vilarrasa

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Ramon Marcé Fagella. Residia a les Preses. La cerimònia serà avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Les Preses.

OLOT

Sílvia Planagumà Fortet

Ha mort als 59 anys. Era vídua d’August Soler Monteis. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

ROSES

Joana Vázquez Martínez

Ha mort als 62 anys. Era vídua de Rafael Rodríguez Álvarez. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Joan Pagès Virgili

Ha mort als 76 anys. Era vidu de Maria teresa Ortiz Felip. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al monestir de Sant Feliu de Guíxols.

José Gallardo Pallarés

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Rosa Lorca Corbeto. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, al monestir de Sant Feliu de Guíxols.

Maria Teresa Viernes Julià

Ha mort als 69 anys. Era soltera. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al cementiri de Palamós.

SANT JOAN DE PALAMÓS

Jordi Salvador Condom

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Carmen Font Bagué. Residia a Sant Joan de Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.

