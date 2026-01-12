Necrològiques del 13 de gener de 2026
Girona
Joan Oliveras Carreras
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Providencia Santiago Viñolas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Girona.
Daniela Cuenca Sánchez
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Fernando Rodríguez Durán i tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Daniel de Girona.
Rosa Galcerán Vergés
Ha mort als 85 anys. Era vídua d’Agustí López Luis. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Olot
Carme Acero Escatllar
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Mariano Escoda Martorell i tenia quatre fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al cementiri municipal d’Olot.
Portbou
Carme Rodríguez Alemany
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Francisco Ribot Jauregui i tenia un fill. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Portbou.
Maria Gloria Sancho Moral
Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.
El Port de la Selva
Antonio Codes García
Ha mort als 84 anys. Tenia tres fills. Residia a El Port de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Mare de Déu de les Neus d’El Port de la Selva.
Roses
Joana Vázquez Martínez
Ha mort als 62 anys. Era vídua de Rafael Rodríguez Álvarez. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
Sant Hilari Sacalm
Enric Fugarolas Heredia
Ha mort als 57 anys. Era casat amb Núria Mateu Jurado. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 3/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
Vidreres
Fermín Poch Pons
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Maria Massa Esqueu i tenia dos fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 del migdia, a la parròquia de Vidreres.
Vilafant
Piedad Sánchez Rodríguez
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Francisco Quirante Martínez i tenia quatre fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la funerària Àltima de Figueres.
