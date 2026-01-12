Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 13 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Girona

Joan Oliveras Carreras

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Providencia Santiago Viñolas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Girona.

Daniela Cuenca Sánchez

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Fernando Rodríguez Durán i tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Daniel de Girona.

Rosa Galcerán Vergés

Ha mort als 85 anys. Era vídua d’Agustí López Luis. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Olot

Carme Acero Escatllar

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Mariano Escoda Martorell i tenia quatre fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al cementiri municipal d’Olot.

Portbou

Carme Rodríguez Alemany

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Francisco Ribot Jauregui i tenia un fill. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Portbou.

Maria Gloria Sancho Moral

Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.

El Port de la Selva

Antonio Codes García

Ha mort als 84 anys. Tenia tres fills. Residia a El Port de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Mare de Déu de les Neus d’El Port de la Selva.

Roses

Joana Vázquez Martínez

Ha mort als 62 anys. Era vídua de Rafael Rodríguez Álvarez. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

Sant Hilari Sacalm

Enric Fugarolas Heredia

Ha mort als 57 anys. Era casat amb Núria Mateu Jurado. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 3/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

Vidreres

Fermín Poch Pons

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Maria Massa Esqueu i tenia dos fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 del migdia, a la parròquia de Vidreres.

Vilafant

Piedad Sánchez Rodríguez

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Francisco Quirante Martínez i tenia quatre fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la funerària Àltima de Figueres.

