
Necrològiques del 14 de febrer de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Blanes

Miguel Valdearenas Castillo

Ha mort als 100 anys. Era vidu de Dolores Pelegrina Fernández. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori de Blanes.

El Port de la Selva

Antonio Codes García

Ha mort als 84 anys. Tenia tres fills. Residia a El Port de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Mare de Déu de les Neus d’El Port de la Selva.

Figueres

Josep Camps Solà

Ha mort als 86 anys. Era casat i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.

Girona

Àngel Trull Gili

Ha mort als 106 anys. Era vidu de Pilar Virolés Bosch. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Daniela Cuenca Sánchez

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Fernando Rodríguez Durán i tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Daniel de Girona.

Jerónimo Muñoz Mínguez

Ha mort als 100 anys. Era vidu de Carmen Mateo Pérez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Montserrat Juan Comas

Ha mort als 91 anys. Era casada amb Julian Martín Fernández. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Llagostera

Francesc Cabarrocas Torrent

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Rosa Serra Cornellà. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Feliu de Llagostera.

Olot

Pere Quintana Quintana

Ha mort als 83 anys. Era vidu d’Isabel Prat Margall. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al cementiri municipal d’Olot.

Palamós

Maria Oliver Juera

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Lluís Prats Ramonet. Residia a Palamós.

Platja d’Aro

Miguel García Delgado-Ureña

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Antonia Chamarro Hernández i tenia dues filles. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Enric Triola Figueras

Ha mort als 95 anys. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Platja d’Aro.

Pont de Molins

Josep Galcerán Oliveras

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Carme Casademont Xargay. Residia a Pont de Molins. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

Portbou

Carme Rodríguez Alemany

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Francisco Ribot Jauregui i tenia un fill. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Portbou.

Sant Jaume de Llierca

Loreto Planella Brossa

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Francisco Planagumà Canet i tenia dos fills. Residia a Sant Jaume de Llierca. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Jaume de Llierca.

Santa Pau

Joan Pineda Badosa

Ha mort als 70 anys. Tenia dos fills. Residia a Santa Pau. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al cementiri municipal d’Olot.

Sant Mateu Montnegre (Quart)

Joan Maria Casanovas Casas

Ha mort als 64 anys. Era casat amb Teresa Ruiz Montilla. Residia a Sant Mateu Montnegre, Quart. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Jaume de Salt.

Torroella de Montgrí

Maria Rosa Carreras Marquès

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Jaume Mestres Mont-ros. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

