Necrològiques del 14 de febrer de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Blanes
Miguel Valdearenas Castillo
Ha mort als 100 anys. Era vidu de Dolores Pelegrina Fernández. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori de Blanes.
El Port de la Selva
Antonio Codes García
Ha mort als 84 anys. Tenia tres fills. Residia a El Port de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Mare de Déu de les Neus d’El Port de la Selva.
Figueres
Josep Camps Solà
Ha mort als 86 anys. Era casat i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.
Girona
Àngel Trull Gili
Ha mort als 106 anys. Era vidu de Pilar Virolés Bosch. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Daniela Cuenca Sánchez
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Fernando Rodríguez Durán i tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Daniel de Girona.
Jerónimo Muñoz Mínguez
Ha mort als 100 anys. Era vidu de Carmen Mateo Pérez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Montserrat Juan Comas
Ha mort als 91 anys. Era casada amb Julian Martín Fernández. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Llagostera
Francesc Cabarrocas Torrent
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Rosa Serra Cornellà. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Feliu de Llagostera.
Olot
Pere Quintana Quintana
Ha mort als 83 anys. Era vidu d’Isabel Prat Margall. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al cementiri municipal d’Olot.
Palamós
Maria Oliver Juera
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Lluís Prats Ramonet. Residia a Palamós.
Platja d’Aro
Miguel García Delgado-Ureña
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Antonia Chamarro Hernández i tenia dues filles. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Enric Triola Figueras
Ha mort als 95 anys. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Platja d’Aro.
Pont de Molins
Josep Galcerán Oliveras
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Carme Casademont Xargay. Residia a Pont de Molins. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
Portbou
Carme Rodríguez Alemany
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Francisco Ribot Jauregui i tenia un fill. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Portbou.
Sant Jaume de Llierca
Loreto Planella Brossa
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Francisco Planagumà Canet i tenia dos fills. Residia a Sant Jaume de Llierca. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Jaume de Llierca.
Santa Pau
Joan Pineda Badosa
Ha mort als 70 anys. Tenia dos fills. Residia a Santa Pau. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al cementiri municipal d’Olot.
Sant Mateu Montnegre (Quart)
Joan Maria Casanovas Casas
Ha mort als 64 anys. Era casat amb Teresa Ruiz Montilla. Residia a Sant Mateu Montnegre, Quart. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Jaume de Salt.
Torroella de Montgrí
Maria Rosa Carreras Marquès
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Jaume Mestres Mont-ros. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
