Necrològiques del 15 de gener de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Blanes
Miguel Valdearenas Castillo
Ha mort als 100 anys. Era vidu de Dolores Pelegrina Fernández. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori de Blanes.
Bordils
Narcís Ribas Planas
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Carmen Moreno Comerma i tenia dos fills. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Esteve de Bordils.
Breda
Remei Clos Cucarella
Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Esteve Trafach Arnau. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Breda.
Figueres
Maria Pilar González Argelés
Ha mort als 50 anys. Era casada amb Jose Forés Suarez i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
Girona
Elvira Cateura Ribot
Ha mort als 99 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la Basílica parroquial de Sant Feliu de Girona.
Jerónimo Muñoz Mínguez
Ha mort als 100 anys. Era vidu de Carmen Mateo Pérez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Teresa Viñas Camos
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Francisco Esteban García. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Maçanet de la Selva
Josep Maria Bagué Pujol
Ha mort als 73 anys. Era solter. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Llagostera
Francesc Cabarrocas Torrent
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Rosa Serra Cornellà. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Feliu de Llagostera.
Lloret de Mar
Visitación Bella Álvarez
Ha mort als 94 anys. Era vídua de José López Monroy i tenia quatre fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.
Olot
Pere Quintana Quintana
Ha mort als 83 anys. Era vidu d’Isabel Prat Margall. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al cementiri municipal d’Olot.
Maria Rosa Oliveras Ferrarons
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Jaume Prat Camps i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 9 del matí, al cementiri municipal d’Olot.
Palafrugell
Narcís Ros Bosch
Ha mort als 76 anys. Era vidu de Sheila Oliveira. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
Riudellots de la Selva
Joan Xifra Rubirola
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Maria Àngels Simon Amat. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Esteve de Riudellots de la Selva.
Rupià
Anna Campeny Vilella
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Hermenegild Massanas Avellana. Residia a Rupià. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Rupià.
Salt
Miguel Díaz Soria
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Felicidad Alarcón Bonilla. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori de Salt.
Santa Coloma de Farners
Salvador Coll Expósito
«En Tramuntana»
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Vila Torners i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Vidreres
Gisele Machetel Durand
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Leandre Herrera Sambola i tenia quatre fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori La Selva de Vidreres.
Josep Figueras Miquel «Can Porcell»
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Francisca Bagué Pujol i tenia dos fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Vidreres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- Mor un home en caure per un desnivell quan feia llenya en un bosc d'Oix
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 de mòbils en dos minuts
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona
- Alliberen un nen de dos anys que s'havia quedat tancat dins d'un cotxe a Girona
- Primers treballs per retirar més de 500 tones de sediments que s'acumulen sota la plaça Catalunya de Girona