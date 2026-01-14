Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Spar Girona EurolligaAlcaldessa CadaquésDispositiu policialTaxa turísticaSanció LassJúlio Iglesias
instagramlinkedin

Necrològiques del 15 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Blanes

Miguel Valdearenas Castillo

Ha mort als 100 anys. Era vidu de Dolores Pelegrina Fernández. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori de Blanes.

Bordils

Narcís Ribas Planas

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Carmen Moreno Comerma i tenia dos fills. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Esteve de Bordils.

Breda

Remei Clos Cucarella

Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Esteve Trafach Arnau. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Breda.

Figueres

Maria Pilar González Argelés

Ha mort als 50 anys. Era casada amb Jose Forés Suarez i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

Girona

Elvira Cateura Ribot

Ha mort als 99 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la Basílica parroquial de Sant Feliu de Girona.

Jerónimo Muñoz Mínguez

Ha mort als 100 anys. Era vidu de Carmen Mateo Pérez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Teresa Viñas Camos

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Francisco Esteban García. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Maçanet de la Selva

Josep Maria Bagué Pujol

Ha mort als 73 anys. Era solter. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Llagostera

Francesc Cabarrocas Torrent

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Rosa Serra Cornellà. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Feliu de Llagostera.

Lloret de Mar

Visitación Bella Álvarez

Ha mort als 94 anys. Era vídua de José López Monroy i tenia quatre fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.

Olot

Pere Quintana Quintana

Ha mort als 83 anys. Era vidu d’Isabel Prat Margall. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al cementiri municipal d’Olot.

Maria Rosa Oliveras Ferrarons

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Jaume Prat Camps i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 9 del matí, al cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Narcís Ros Bosch

Ha mort als 76 anys. Era vidu de Sheila Oliveira. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

Riudellots de la Selva

Joan Xifra Rubirola

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Maria Àngels Simon Amat. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Esteve de Riudellots de la Selva.

Rupià

Anna Campeny Vilella

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Hermenegild Massanas Avellana. Residia a Rupià. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Rupià.

Salt

Miguel Díaz Soria

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Felicidad Alarcón Bonilla. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori de Salt.

Santa Coloma de Farners

Salvador Coll Expósito

«En Tramuntana»

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Vila Torners i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Vidreres

Gisele Machetel Durand

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Leandre Herrera Sambola i tenia quatre fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori La Selva de Vidreres.

Josep Figueras Miquel «Can Porcell»

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Francisca Bagué Pujol i tenia dos fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Vidreres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents