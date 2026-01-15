Necrològiques del 16 de gener de 2026
Anglès
Josefa Padín Graña
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Manuel Ramil Padín. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 1/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Arbúcies
Josep Tomas Segura
Ha mort als 97 anys. Era vidu de Maria Canals Carreras. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora d’Arbúcies.
Banyoles
Quimeta Congost Costabella
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Jaume Prat Oriol. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
Bordils
Narcís Ribas Planas
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Carmen Moreno Comerma i tenia dos fills. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Bordils.
Celrà
Anna Campeny Vilella
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Hermenegild Massanas Avellana. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Rupià.
Figueres
Ernest Dorca Busquets
Ha mort als 78 anys. Era vidu de Silvia Rovira. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Joan Iglesias Quer
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Maria Vidal Arisó. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Flaçà
Lolita Madrenys Pairet
Ha mort als 97 anys. Era vídua d’Indaleci Rico Herrero. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cebrià de Flaçà.
Girona
Elvira Cateura Ribot
Ha mort als 99 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la Basílica parroquial de Sant Feliu de Girona.
Maria Sais Bonet
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Felip Llagostera Espigol. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Farri Danés Ballell
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria Masó Viñas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
L’Estartit
Reinalda Pons Jiménez
Ha mort als 71 anys. Era vídua de Xavier Blanco Domínguez. Residia a l’Estartit. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Anna de l’Estartit.
La Tallada d’Empordà
Pere Pagès Isern
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Lola Clavaguera Blanch. Residia a la Tallada d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Tallada d’Empordà.
Les Planes d’Hostoles
Regina Llover March
Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Esteve Grabalosa Soler. Residia a les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles.
Maçanet de la Selva
Josep Maria Bagué Pujol
Ha mort als 73 anys. Era solter. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Palafrugell
Narcís Ros Bosch
Ha mort als 76 anys. Era vidu de Sheila Oliveira. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
Josep Maria Fenoll Garres
Ha mort als 79 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Pilar Plaja Bruguera
Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Enric Solés Garriga. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
Miliu Ferrer Martorell
Ha mort als 79 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Portbou
Anna Aliu Xifreu
Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Antoni Jalibert. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
Rupià
Anna Campeny Vilella
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Hermenegild Massanas Avellana. Residia a Rupià. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Rupià.
Salt
José Espejo Nicolas
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Virginia Colmenero Alonso. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Feliu de Guíxols
Lluís Franquesa Català
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Teresa Mantes Pi i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Vidreres
Josep Figueras Miquel
«Can Porcell»
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Francisca Bagué Pujol i tenia dos fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Vidreres.
