Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nou hospital TruetaCadaquésnaus abandonades GironaJulio Iglesiasfinançament autonòmicintel·ligència artificial
instagramlinkedin

Necrològiques del 16 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Anglès

Josefa Padín Graña

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Manuel Ramil Padín. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 1/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Arbúcies

Josep Tomas Segura

Ha mort als 97 anys. Era vidu de Maria Canals Carreras. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora d’Arbúcies.

Banyoles

Quimeta Congost Costabella

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Jaume Prat Oriol. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

Bordils

Narcís Ribas Planas

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Carmen Moreno Comerma i tenia dos fills. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Bordils.

Celrà

Anna Campeny Vilella

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Hermenegild Massanas Avellana. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Rupià.

Figueres

Ernest Dorca Busquets

Ha mort als 78 anys. Era vidu de Silvia Rovira. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Joan Iglesias Quer

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Maria Vidal Arisó. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Flaçà

Lolita Madrenys Pairet

Ha mort als 97 anys. Era vídua d’Indaleci Rico Herrero. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cebrià de Flaçà.

Girona

Elvira Cateura Ribot

Ha mort als 99 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la Basílica parroquial de Sant Feliu de Girona.

Maria Sais Bonet

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Felip Llagostera Espigol. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Farri Danés Ballell

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria Masó Viñas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

L’Estartit

Reinalda Pons Jiménez

Ha mort als 71 anys. Era vídua de Xavier Blanco Domínguez. Residia a l’Estartit. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Anna de l’Estartit.

La Tallada d’Empordà

Pere Pagès Isern

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Lola Clavaguera Blanch. Residia a la Tallada d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Tallada d’Empordà.

Les Planes d’Hostoles

Regina Llover March

Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Esteve Grabalosa Soler. Residia a les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles.

Maçanet de la Selva

Josep Maria Bagué Pujol

Ha mort als 73 anys. Era solter. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Palafrugell

Narcís Ros Bosch

Ha mort als 76 anys. Era vidu de Sheila Oliveira. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

Josep Maria Fenoll Garres

Ha mort als 79 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Pilar Plaja Bruguera

Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Enric Solés Garriga. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

Miliu Ferrer Martorell

Ha mort als 79 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Portbou

Anna Aliu Xifreu

Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Antoni Jalibert. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

Rupià

Anna Campeny Vilella

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Hermenegild Massanas Avellana. Residia a Rupià. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Rupià.

Salt

José Espejo Nicolas

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Virginia Colmenero Alonso. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Feliu de Guíxols

Lluís Franquesa Català

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Teresa Mantes Pi i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Vidreres

Josep Figueras Miquel

«Can Porcell»

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Francisca Bagué Pujol i tenia dos fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Vidreres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents