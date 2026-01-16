Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 17 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Arbúcies

Josep Tomas Segura

Ha mort als 97 anys. Era vidu de Maria Canals Carreras. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora d’Arbúcies.

Banyoles

Quimeta Congost Costabella

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Jaume Prat Oriol. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

Joaquim Padrosa Güell

Ha mort als 102 anys. Era vidu de Maria Sala Surroca. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Flaçà

Lolita Madrenys Pairet

Ha mort als 97 anys. Era vídua d’Indaleci Rico Herrero. Residia a Flaçà. La cerimònia serà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cebrià de Flaçà.

Girona

Alba Marina Martínez Villanueva

Ha mort als 77 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Jafre

Martí Porterias Alabau

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Montserrat Torró Toda. Residia a Jafre. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Jafre.

L’Estartit

Reinalda Pons Jiménez

Ha mort als 71 anys. Era vídua de Xavier Blanco Domínguez. Residia a l’Estartit. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Anna de l’Estartit.

Palafrugell

Pilar Plaja Bruguera

Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Enric Solés Garriga. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

Miliu Ferrer Martorell

Ha mort als 79 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Maricarmen Toro Martín

Ha mort als 72 anys. Era vídua de Carlos Bosch Anglada. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Vidreres

Josep Figueras Miquel

«Can Porcell»

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Francisca Bagué Pujol i tenia dos fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Vidreres.

