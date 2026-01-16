Necrològiques del 17 de gener de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Arbúcies
Josep Tomas Segura
Ha mort als 97 anys. Era vidu de Maria Canals Carreras. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora d’Arbúcies.
Banyoles
Quimeta Congost Costabella
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Jaume Prat Oriol. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
Joaquim Padrosa Güell
Ha mort als 102 anys. Era vidu de Maria Sala Surroca. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Quimeta Congost Costabella
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Jaume Prat Oriol. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
Flaçà
Lolita Madrenys Pairet
Ha mort als 97 anys. Era vídua d’Indaleci Rico Herrero. Residia a Flaçà. La cerimònia serà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cebrià de Flaçà.
Girona
Alba Marina Martínez Villanueva
Ha mort als 77 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Jafre
Martí Porterias Alabau
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Montserrat Torró Toda. Residia a Jafre. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Jafre.
L’Estartit
Reinalda Pons Jiménez
Ha mort als 71 anys. Era vídua de Xavier Blanco Domínguez. Residia a l’Estartit. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Anna de l’Estartit.
Palafrugell
Pilar Plaja Bruguera
Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Enric Solés Garriga. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
Miliu Ferrer Martorell
Ha mort als 79 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Maricarmen Toro Martín
Ha mort als 72 anys. Era vídua de Carlos Bosch Anglada. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Vidreres
Josep Figueras Miquel
«Can Porcell»
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Francisca Bagué Pujol i tenia dos fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Vidreres.
Subscriu-te per seguir llegint
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure-hi al 100%»
- L’Estat frena el Sector Sud de Salt i bloqueja el nou Trueta
- Acomiaden un treballador per negar-se a fer la pausa de l'entrepà: la justícia avala l’empresa
- «Jo no volia ser monja, vaig pensar que no aguantaria ni un dia»
- Desallotjades 500 persones d'un hotel de la Molina per un incendi
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts