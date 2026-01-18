Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 18 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Necrològiques

Necrològiques / Redacció

Redacció

BANYOLES

Josep Mach Bruel

La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

CALONGE

Rosario Rojas Arrogante

Ha mort als 69 anys. Era vídua de Francesc Barnés Massó i tenia dos fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Martí de Calonge.

CELRÀ

Joan Enric Nebot Nonell

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Anna Prat Carós. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Feliu de Celrà.

CORÇÀ

Juan Corchado Borrella

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Mercedes Salinas Gràcia. Residia a Corçà.

GIRONA

Alba Marina Martínez Villanueva

Ha mort als 77 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Francisco Gallardo Contreras

Ha mort als 96 anys. Era vidu de Rosario Berral Graciano. Residia a Girona. La cerimònia serà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

LLORET DE MAR

Francisca García Álvarez

Ha mort als 95 anys. Era vídua d’Antonio García Moya i tenia vuit fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.

Manuel Pérez Carrion

Ha mort als 62 anys. Tenia un fill. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.

PALAFRUGELL

Maricarmen Toro Martín

Ha mort als 72 anys. Era vídua de Carlos Bosch Anglada. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

RIUDARENES

Josep Iglesias Miralpeix

Ha mort als 58 anys. Tenia un fill. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Riudarenes.

SANTA PAU

Lluís Masdevall Olivet

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Dolors Danés Batlle i tenia dos fills. Residia a Santa Pau. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

VILAFANT

Carme Casas Aulet

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Joaquim Prats Bonsoms i tenia quatre fills. Residia a Vilafant . La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, a la sala de cerimònies de la Funerària Àltima de Figueres.

