Necrològiques del 18 de gener de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
Redacció
BANYOLES
Josep Mach Bruel
La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
CALONGE
Rosario Rojas Arrogante
Ha mort als 69 anys. Era vídua de Francesc Barnés Massó i tenia dos fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Martí de Calonge.
CELRÀ
Joan Enric Nebot Nonell
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Anna Prat Carós. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Feliu de Celrà.
CORÇÀ
Juan Corchado Borrella
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Mercedes Salinas Gràcia. Residia a Corçà.
GIRONA
Alba Marina Martínez Villanueva
Ha mort als 77 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Francisco Gallardo Contreras
Ha mort als 96 anys. Era vidu de Rosario Berral Graciano. Residia a Girona. La cerimònia serà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
LLORET DE MAR
Francisca García Álvarez
Ha mort als 95 anys. Era vídua d’Antonio García Moya i tenia vuit fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.
Manuel Pérez Carrion
Ha mort als 62 anys. Tenia un fill. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.
PALAFRUGELL
Maricarmen Toro Martín
Ha mort als 72 anys. Era vídua de Carlos Bosch Anglada. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
RIUDARENES
Josep Iglesias Miralpeix
Ha mort als 58 anys. Tenia un fill. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Riudarenes.
SANTA PAU
Lluís Masdevall Olivet
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Dolors Danés Batlle i tenia dos fills. Residia a Santa Pau. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
VILAFANT
Carme Casas Aulet
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Joaquim Prats Bonsoms i tenia quatre fills. Residia a Vilafant . La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, a la sala de cerimònies de la Funerària Àltima de Figueres.
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure'n al 100%»
- «Jo no volia ser monja, vaig pensar que no aguantaria ni un dia»
- Acomiaden un treballador per negar-se a fer la pausa de l'entrepà: la justícia avala l’empresa
- La Policia Municipal d'Olot, pionera a Catalunya en participar en un intercanvi formatiu amb la Nacional Francesa
- El vestidor del Reial Madrid calla davant Arbeloa, 'el 'xivato' de Florentino
- Troben un cadàver a Roses que podria ser el de la dona de 78 anys desapareguda fa més de 10 dies
- En Julio Iglesias sabia coses