Necrològiques del 19 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Redacció

BANYOLES

Pere Planella Valentí

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Maria Carme Bartrina Casademunt. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

Josep Mach Bruel

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Antonia Calleja Moyano. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

CALDES DE MALAVELLA

Maria Gracia Ribas Boadas

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Viñolas Estrach. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Caldes de Malavella.

CALONGE

Rosario Rojas Arrogante

Ha mort als 69 anys. Era vídua de Francesc Barnés Massó i tenia dos fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Martí de Calonge.

CELRÀ

Joan Enric Nebot Nonell

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Anna Prat Carós. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Feliu de Celrà.

CORÇÀ

Juan Corchado Borrella

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Mercedes Salinas Gràcia. Residia a Corçà.

FORNELLS DE LA SELVA

Marta Figueras Prunell

Ha mort als 83 anys. Era casada amb Robert Romagós Domingo. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Fornells de la Selva.

GRANOLLERS DE ROCACORBA

Joaquim Costa Costabella

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Maria Rosa Triadú Puig. Residia a Granollers de Rocacorba. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LLORET DE MAR

Francisca García Álvarez

Ha mort als 95 anys. Era vídua d’Antonio García Moya i tenia vuit fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.

Manuel Pérez Carrion

Ha mort als 62 anys. Tenia un fill. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.

OLOT

Jaume Lloret Sidera

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Pilar Massanella Riera i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Pere Màrtir d’Olot.

José Lázaro Ortega

Ha mort als 85 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Montserrat Mas Hostench

Ha mort als 91 anys. Era soltera. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

