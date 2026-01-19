Necrològiques del 20 de gener de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
BANYOLES
Pere Planella Valentí
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Maria Carme Bartrina Casademunt. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
Agustín Lamarca Hervás
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Manoli Claramontes Martínez. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
CALDES DE MALAVELLA
Maria Gracia Ribas Boadas
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Viñolas Estrach. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Caldes de Malavella.
FIGUERES
Antonio Martínez Marcos
Ha mort als 94 anys. Era vidu de María Marcos Porcel. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Ana Puig Rey
Ha mort als 90 anys. Era casada amb Francisco Pérez Romero. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Josefa Muñoz del Pozo
Ha mort als 90 anys. Era vídua. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Áltima Gironès de Girona.
Agustí Ensesa Bonet
Ha mort als 87 anys. Era casat amb María Glòria Juandó Casals. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Rosa Uyà Ventura
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Manuel Marin Ferrer. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
L’ESCALA
Pepita Armengol Esteve
Ha mort als 95 anys. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, en l’estricta intimitat familiar.
LLANÇÀ
Pedro Orta Hierro
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Antonia. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Llançà.
OLOT
Montserrat Mas Hostench
Ha mort als 91 anys. Era soltera. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
ROSES
Montserrat Geli Masó
Ha mort als 79 anys. Era vídua de Miquel Martínez García. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Roses.
SALT
Miquel Casellas i Casals
Ha mort als 84 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
Paco Romero Lucas
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Isabel Rubio Barranco. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
SANT MARTÍ SAPRESA
Jerònima Planas Bonmatí
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Salvador Riera Quer. Residia a Sant Martí Sapresa. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí Sapresa.
