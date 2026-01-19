Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 20 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

BANYOLES

Pere Planella Valentí

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Maria Carme Bartrina Casademunt. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

Agustín Lamarca Hervás

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Manoli Claramontes Martínez. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

CALDES DE MALAVELLA

Maria Gracia Ribas Boadas

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Viñolas Estrach. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Caldes de Malavella.

FIGUERES

Antonio Martínez Marcos

Ha mort als 94 anys. Era vidu de María Marcos Porcel. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Ana Puig Rey

Ha mort als 90 anys. Era casada amb Francisco Pérez Romero. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Josefa Muñoz del Pozo

Ha mort als 90 anys. Era vídua. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Áltima Gironès de Girona.

Agustí Ensesa Bonet

Ha mort als 87 anys. Era casat amb María Glòria Juandó Casals. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Rosa Uyà Ventura

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Manuel Marin Ferrer. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

L’ESCALA

Pepita Armengol Esteve

Ha mort als 95 anys. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, en l’estricta intimitat familiar.

LLANÇÀ

Pedro Orta Hierro

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Antonia. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Llançà.

OLOT

Montserrat Mas Hostench

Ha mort als 91 anys. Era soltera. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

ROSES

Montserrat Geli Masó

Ha mort als 79 anys. Era vídua de Miquel Martínez García. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Roses.

SALT

Miquel Casellas i Casals

Ha mort als 84 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

Paco Romero Lucas

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Isabel Rubio Barranco. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SANT MARTÍ SAPRESA

Jerònima Planas Bonmatí

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Salvador Riera Quer. Residia a Sant Martí Sapresa. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí Sapresa.

