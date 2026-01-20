Necrològiques del 21 de gener de 2026
BANYOLES
Agustín Lamarca Hervás
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Manoli Claramontes Martínez. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
FIGUERES
Ana Puig Rey
Ha mort als 90 anys. Era casada amb Francisco Pérez Romero. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Rosa Uyà Ventura
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Manuel Marin Ferrer. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Maria Dolors Port Bagué
Ha mort als 80 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
L’ESCALA
Carme Solés Pascual
Ha mort als 92 anys. Era vídua de José López Cilleros. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Ramón Velarde Puerto
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria del Carmen Ramos Serrano. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
LLAMBILLES
Joan Esparch Solà
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Narcisa Figuerola Canals. Residia a Llambilles. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol de Llambilles.
LLANÇÀ
Maria Heredia Amador
Ha mort als 69 anys. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Llançà.
LLORET DE MAR
Joaquim Planiol Carbonell
Ha mort als 84 anys. Era vidu de Maria Dolors Ribera López i tenia tres fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.
PALAMÓS
José Soldado Álvarez
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Natividad Gómez Aguilera. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
ROSES
Montserrat Geli Masó
Ha mort als 79 anys. Era vídua de Miquel Martínez García. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Roses.
SALT
Miquel Casellas i Casals
Ha mort als 84 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
TOSSA DE MAR
Francisco Tenedor Galera
Ha mort als 84 anys. Era solter. Residia a Tossa de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Tossa de Mar.
