Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
llevantada Gironariu Onyardesaparegut Palau-satorDermatosiTer Stegen
instagramlinkedin

Necrològiques del 21 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Maria Dolors Port Bagué

Maria Dolors Port Bagué / .

BANYOLES

Agustín Lamarca Hervás

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Manoli Claramontes Martínez. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

FIGUERES

Ana Puig Rey

Ha mort als 90 anys. Era casada amb Francisco Pérez Romero. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Rosa Uyà Ventura

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Manuel Marin Ferrer. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Maria Dolors Port Bagué

Ha mort als 80 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

L’ESCALA

Carme Solés Pascual

Ha mort als 92 anys. Era vídua de José López Cilleros. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Ramón Velarde Puerto

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria del Carmen Ramos Serrano. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

LLAMBILLES

Joan Esparch Solà

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Narcisa Figuerola Canals. Residia a Llambilles. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol de Llambilles.

LLANÇÀ

Maria Heredia Amador

Ha mort als 69 anys. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Llançà.

LLORET DE MAR

Joaquim Planiol Carbonell

Ha mort als 84 anys. Era vidu de Maria Dolors Ribera López i tenia tres fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.

PALAMÓS

José Soldado Álvarez

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Natividad Gómez Aguilera. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

ROSES

Montserrat Geli Masó

Ha mort als 79 anys. Era vídua de Miquel Martínez García. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Roses.

SALT

Miquel Casellas i Casals

Ha mort als 84 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

TOSSA DE MAR

Francisco Tenedor Galera

Ha mort als 84 anys. Era solter. Residia a Tossa de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Tossa de Mar.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents