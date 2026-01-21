Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rodaliesdesaparegut Palau-satorllevantada Gironariu OnyarTer Stegen
instagramlinkedin

Necrològiques del 22 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / CC0

Redacció

Redacció

Girona

Bescanó

Esteve Minobas Vila

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Maria Obrador Roura. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Mateu de Bescanó.

Canet d’Adri

Joan Armengol Boix

Ha mort als 75 anys. Era solter. Residia a Canet d’Adri. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Vicenç de Canet d’Adri.

Fonolleres

Leonor Font Miró

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Parnau Casadevall Residia a Fonolleres. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Fonolleres.

Fontanilles

Doro Mainau Colomé

Ha mort als 63 anys. Era casat amb Maria Rosa Noguer Vilà. Residia a Fontanilles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Fontanilles.

GARRIGUELLA

Ildefonso Barriga Prieto «Barriga»

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Catalina i tenia tres fills. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eulàlia deGarriguella.

GIRONA

Maria Dolors Port Bagué

Ha mort als 80 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Memora de Girona.

Montserrat Vidal de Llobatera Yglesias

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Fransesc Bacquelaine Carreras. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a la Parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.

La Bisbal d´Empordà

Joan Font Puignau

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Gemma Pla Colomer. Residia a la Bisbal d´Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d´Empordà.

La Cellera de Ter

Àngel Expósito Roura

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Antonia Bautista Luque. Residia a La Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori de Salt.

L’escala

Ramón Velarde Puerto

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria del Carmen Ramos Serrano. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Llambilles

Joan Esparch Solà

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Narcisa Figuerola Canals. Residia a Llambilles. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol de Llambilles.

Palamós

José Soldado Álvarez

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Natividad Gómez Aguilera. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Manuel Roa Jiménez

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Catalina Villar Amado i tenia tres fills. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Palafrugell

Loli Cabrera Larena

Ha mort als 66 anys. Era casada amb Jaume Pascual Narvaez. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.

Roses

Catalina Melgar Villagra

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Abad Soler. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, al tanatori de Roses.

SANT ANTONI DE CALONGE

Antonio Illa Pascual

Ha mort als 96 anys. Era casat amb Isabel Mancebo Caler i tenia tres fills. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a l’0ratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Maria Martínez Cortés

Ha mort als 75 anys. Era vídua d’Antonio Baides Fernández i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l’oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

VIDRERES

Lola Gispert Tarrés

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Narcís Vila Calvet i tenia dos fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.

VILABERTRAN

José Tejero Fernández

Notícies relacionades

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Margarita Hilari i tenia dos fills. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui dijous a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Vilabertran.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents