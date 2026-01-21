Necrològiques del 22 de gener de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Bescanó
Esteve Minobas Vila
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Maria Obrador Roura. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Mateu de Bescanó.
Canet d’Adri
Joan Armengol Boix
Ha mort als 75 anys. Era solter. Residia a Canet d’Adri. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Vicenç de Canet d’Adri.
Fonolleres
Leonor Font Miró
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Parnau Casadevall Residia a Fonolleres. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Fonolleres.
Fontanilles
Doro Mainau Colomé
Ha mort als 63 anys. Era casat amb Maria Rosa Noguer Vilà. Residia a Fontanilles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Fontanilles.
GARRIGUELLA
Ildefonso Barriga Prieto «Barriga»
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Catalina i tenia tres fills. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eulàlia deGarriguella.
GIRONA
Maria Dolors Port Bagué
Ha mort als 80 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Memora de Girona.
Montserrat Vidal de Llobatera Yglesias
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Fransesc Bacquelaine Carreras. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a la Parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.
La Bisbal d´Empordà
Joan Font Puignau
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Gemma Pla Colomer. Residia a la Bisbal d´Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d´Empordà.
La Cellera de Ter
Àngel Expósito Roura
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Antonia Bautista Luque. Residia a La Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori de Salt.
L’escala
Ramón Velarde Puerto
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria del Carmen Ramos Serrano. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Llambilles
Joan Esparch Solà
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Narcisa Figuerola Canals. Residia a Llambilles. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol de Llambilles.
Palamós
José Soldado Álvarez
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Natividad Gómez Aguilera. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Manuel Roa Jiménez
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Catalina Villar Amado i tenia tres fills. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Palafrugell
Loli Cabrera Larena
Ha mort als 66 anys. Era casada amb Jaume Pascual Narvaez. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.
Roses
Catalina Melgar Villagra
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Abad Soler. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, al tanatori de Roses.
SANT ANTONI DE CALONGE
Antonio Illa Pascual
Ha mort als 96 anys. Era casat amb Isabel Mancebo Caler i tenia tres fills. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a l’0ratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Maria Martínez Cortés
Ha mort als 75 anys. Era vídua d’Antonio Baides Fernández i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l’oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
VIDRERES
Lola Gispert Tarrés
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Narcís Vila Calvet i tenia dos fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.
VILABERTRAN
José Tejero Fernández
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Margarita Hilari i tenia dos fills. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui dijous a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Vilabertran.
