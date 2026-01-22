Necrològiques del 23 de gener de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
BANYOLES
Carmen Roca Torrent
Ha mort als 64 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
BEGUR
Gabriel Pereira Lopez
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Amadora Vico Cuenca. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Pere de Begur.
BORDILS
Joaquim Riera Llach
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Montserrat Collell Pinsach. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’Esglesia Sant Esteve de Bordils.
CALONGE
JOAN DARNACULLETA POCH
Ha mort als 84 anys. Era vidu de Carme Esteve Albertí i tenia dos fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui divendres, de 4 a 8 de la tarda, al tanatori Municipal de Calonge.
CANET D’ADRI
Joan Armengol Boix
Ha mort als 75 anys. Era solter. Residia a Canet d’Adri. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Vicenç de Canet d’Adri.
FLAÇÀ
Joaquima Bagué Roig
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Alfons Ponsatí. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Cebrià de Flaçà.
FONOLLERES
Leonor Font Miró
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Parnau Casadevall Residia a Fonolleres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Fonolleres.
FONTANILLES
Doro Mainau Colomé
Ha mort als 63 anys. Era casat amb Maria Rosa Noguer Vilà. Residia a Fontanilles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Fontanilles.
PALAMÓS
Manuel Roa Jiménez
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Catalina Villar Amado i tenia tres fills. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
PALAFRUGELL
José María Gómez Ovejero
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Monica Merino Uña. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.
Loli Cabrera Larena
Ha mort als 66 anys. Era casada amb Jaume Pascual Narvaez. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.
ROSES
Catalina Melgar Villagra
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Abad Soler. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres 23 de gener, a les 11 del matí, al tanatori de Roses.
SALT
Elisa Pérez Tallaferro
Ha mort als 69 anys. Era vídua de Lluís Bruns Bonmatí. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres , a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Jaume de Salt.
Pepita Carreras Juventench
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Pujolràs Quintana. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dissabte , a les 11 del matí, al tanatori de Salt.
SANT ANTONI DE CALONGE
Joan Teixidó Planas
Ha mort als 87 anys. Era vidu de Joaquima Ricart Blay. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui divendres a les 4 de la tarda, a la parròquia de La Bisbal d’Empordà.
SANT GREGORI
Joan Armengol Boix
Ha mort als 75 anys. Era solter. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui divendres , a les 11 del matí, a la parròquia Sant Vicenç de Canet d’Adri.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Carmen Moreno Mesas
Ha mort als 81 anys. Tenia 4 fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui divendres a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
Maria Oliveras Fajol
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Falgàs Rubau i tenia dues filles. Residia a Sant Miquel de Fluvià. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel de Fluvià.
SANT HILARI SACALM
Dolors Taberner Luque
Ha mort als 56 anys. Era casada. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui divendres , a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
SARRIÀ DE TER
Segunda Guerrero Guerrero
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Francisco Martil Navarrete. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui divendres , a les 6 de la tarda, al tanatori de Girona.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Angelina Planas Escuder
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Genís Riera Feliu. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Genís de Torroella de Montgrí.
Elia Ojeda Vazquez
Ha mort als 67 anys. Era casada amb Manuel Castilla Gómez. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dissabte , a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori de Torroella de Montgrí.
ULTRAMORT
Catalina Piplà Padrer
Ha mort als 89 anys. Era casada amb Joan Perich Figueras. Residia a Ultramort. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, al cementiri d’Ultramort.
VILABLAREIX
Josep Marsal Casellas
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Rosa Català Portús. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Girona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- És oficial: les empreses hauran d’informar dels salaris que paguen d'aquesta manera
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Pep Prieto: 'Em sento afortunat de no estar creixent en la Girona d’ara
- Les fotos de la inauguració de l'IKEA de Girona
- Suspenen tota la circulació de Rodalies a Catalunya després de dos descarrilaments