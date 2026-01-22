Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ter StegenMarlexOscarsPizza BlanesAlerta d'estafa
instagramlinkedin

Necrològiques del 23 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

BANYOLES

Carmen Roca Torrent

Ha mort als 64 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BEGUR

Gabriel Pereira Lopez

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Amadora Vico Cuenca. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Pere de Begur.

BORDILS

Joaquim Riera Llach

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Montserrat Collell Pinsach. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’Esglesia Sant Esteve de Bordils.

CALONGE

JOAN DARNACULLETA POCH

Ha mort als 84 anys. Era vidu de Carme Esteve Albertí i tenia dos fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui divendres, de 4 a 8 de la tarda, al tanatori Municipal de Calonge.

CANET D’ADRI

Joan Armengol Boix

Ha mort als 75 anys. Era solter. Residia a Canet d’Adri. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Vicenç de Canet d’Adri.

FLAÇÀ

Joaquima Bagué Roig

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Alfons Ponsatí. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Cebrià de Flaçà.

FONOLLERES

Leonor Font Miró

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Parnau Casadevall Residia a Fonolleres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Fonolleres.

FONTANILLES

Doro Mainau Colomé

Ha mort als 63 anys. Era casat amb Maria Rosa Noguer Vilà. Residia a Fontanilles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Fontanilles.

PALAMÓS

Manuel Roa Jiménez

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Catalina Villar Amado i tenia tres fills. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

PALAFRUGELL

José María Gómez Ovejero

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Monica Merino Uña. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.

Loli Cabrera Larena

Ha mort als 66 anys. Era casada amb Jaume Pascual Narvaez. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.

ROSES

Catalina Melgar Villagra

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Abad Soler. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres 23 de gener, a les 11 del matí, al tanatori de Roses.

SALT

Elisa Pérez Tallaferro

Ha mort als 69 anys. Era vídua de Lluís Bruns Bonmatí. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres , a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Jaume de Salt.

Pepita Carreras Juventench

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Pujolràs Quintana. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dissabte , a les 11 del matí, al tanatori de Salt.

SANT ANTONI DE CALONGE

Joan Teixidó Planas

Ha mort als 87 anys. Era vidu de Joaquima Ricart Blay. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui divendres a les 4 de la tarda, a la parròquia de La Bisbal d’Empordà.

SANT GREGORI

Joan Armengol Boix

Ha mort als 75 anys. Era solter. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui divendres , a les 11 del matí, a la parròquia Sant Vicenç de Canet d’Adri.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Carmen Moreno Mesas

Ha mort als 81 anys. Tenia 4 fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui divendres a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

Maria Oliveras Fajol

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Falgàs Rubau i tenia dues filles. Residia a Sant Miquel de Fluvià. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel de Fluvià.

SANT HILARI SACALM

Dolors Taberner Luque

Ha mort als 56 anys. Era casada. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui divendres , a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

SARRIÀ DE TER

Segunda Guerrero Guerrero

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Francisco Martil Navarrete. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui divendres , a les 6 de la tarda, al tanatori de Girona.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Angelina Planas Escuder

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Genís Riera Feliu. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Genís de Torroella de Montgrí.

Elia Ojeda Vazquez

Ha mort als 67 anys. Era casada amb Manuel Castilla Gómez. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dissabte , a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori de Torroella de Montgrí.

ULTRAMORT

Catalina Piplà Padrer

Ha mort als 89 anys. Era casada amb Joan Perich Figueras. Residia a Ultramort. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, al cementiri d’Ultramort.

VILABLAREIX

Josep Marsal Casellas

Notícies relacionades

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Rosa Català Portús. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Girona.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
  2. Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
  3. Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
  4. És oficial: les empreses hauran d’informar dels salaris que paguen d'aquesta manera
  5. Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
  6. Pep Prieto: 'Em sento afortunat de no estar creixent en la Girona d’ara
  7. Les fotos de la inauguració de l'IKEA de Girona
  8. Suspenen tota la circulació de Rodalies a Catalunya després de dos descarrilaments

Necrològiques del 23 de gener de 2026

Necrològiques del 23 de gener de 2026

Exposaran a la Casa Natal de Dalí un biombo excepcional de quan l’artista tenia dinou anys

Exposaran a la Casa Natal de Dalí un biombo excepcional de quan l’artista tenia dinou anys

L'expert en pediatria Carlos González desvela el verdader motiu de la gelosia entre germans

L'expert en pediatria Carlos González desvela el verdader motiu de la gelosia entre germans

Els maquinistes, el Govern, Renfe i Adif pacten les condicions per restablir progressivament el servei de Rodalies

Els maquinistes, el Govern, Renfe i Adif pacten les condicions per restablir progressivament el servei de Rodalies

Oliver Laxe, amb les seves dues nominacions a la butxaca: «‘Sirat’ no fa ostatges. Que una pel·lícula tan radical i audaç hagi arribat fins aquí té moltíssim mèrit»

Oliver Laxe, amb les seves dues nominacions a la butxaca: «‘Sirat’ no fa ostatges. Que una pel·lícula tan radical i audaç hagi arribat fins aquí té moltíssim mèrit»

Un estudi gironí aplica intel·ligència artificial pionera per millorar la predicció d'una de les malalties més freqüents

Un estudi gironí aplica intel·ligència artificial pionera per millorar la predicció d'una de les malalties més freqüents

Les imatges de la presentació de Ter Stegen

Les imatges de la presentació de Ter Stegen

Les obres de renovació de la canonada principal d’aigua arriben a plaça Nova de Palafrugell

Les obres de renovació de la canonada principal d’aigua arriben a plaça Nova de Palafrugell
Tracking Pixel Contents