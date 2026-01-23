Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 24 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Girona

Banyoles

Carmen Roca Torrent

Ha mort als 64 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Flaçà

Joaquima Bagué Roig

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Alfons Ponsatí. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Cebrià de Flaçà.

Girona

José María Miranda Fernández

Ha mort als 86 anys. Era vidu d’Eulàlia Romera Alcázar. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori de Girona.

Ginestar - Sant Gregori

Joan Ribas Bonet

Ha mort als 85 anys. Era vidu de Joaquima Prades Farrera. Residia a Ginestar - Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori de Girona.

La Pera

Rosa Serra Prat

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Àngel Sayols Vendrell. Residia a la Pera. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia la Pera.

L’Escala

Maria Asuncion Palahi Talarn

Ha mort als 88 anys. Era casada amb Carlos Sancho Viñas. Residia a L’Escala.

Olot

Esteve Vilarrasa Güell

Ha mort als 80 anys. Era Casat amb Trini Agustí Vila i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Palafrugell

José María Gómez Ovejero

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Monica Merino Uña. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.

Palamós

Maria Isabel Gálvez Sánchez

Ha mort als x63anys. Era soltera. Residia a Palamós.

Salt

Juan Pardillo Pardillo

Ha mort als 64 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte , a les 6 de la tarda, al tanatori de Salt.

Pepita Carreras Juventench

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Pujolràs Quintana. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori de Salt.

Sebastian Jiménez Cuenca

Ha mort als 66 anys. Era vídu de Rose-Marie Ates Mayo. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà diumenge , a les 10 del matí, al tanatori de Salt.

Sant Antoni de Calonge

Francesc López Valero

Ha mort als 88 anys. Era vidu de Lina Vilà Costa i tenia dos fills. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 3/4 d’1 del migdia, a l’esglesia de Sant Antoni de Calonge.

Sant Gregori

Pere Font Julià

Ha mort als 92 anys. Era vidu i tenia dos fills. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del mati, a la parròquia de Sant Gregori.

Sant Miquel Fluvià

Maria Oliveras Fajol

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Falgàs Rubau i tenia dues filles. Residia a Sant Miquel de Fluvià. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel de Fluvià.

Santa Coloma de Farners

Josep Arbonès Aurich

Ha mort als 90 anys. Era solter. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia d’Estanyol.

Torroella de Montgrí

Angelina Planas Escuder

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Genís Riera Feliu. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Genís de Torroella de Montgrí.

Elia Ojeda Vazquez

Ha mort als 67 anys. Era casada amb Manuel Castilla Gómez. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dissabte , a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori de Torroella de Montgrí.

Ultramort

Catalina Piplà Padrer

Ha mort als 89 anys. Era casada amb Joan Perich Figueras. Residia a Ultramort. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, al cementiri d’Ultramort.

Vilablareix

Josep Marsal Casellas

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Rosa Català Portús. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Girona.

TEMES

