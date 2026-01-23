Necrològiques del 24 de gener de 2026
Banyoles
Carmen Roca Torrent
Ha mort als 64 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Flaçà
Joaquima Bagué Roig
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Alfons Ponsatí. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Cebrià de Flaçà.
Girona
José María Miranda Fernández
Ha mort als 86 anys. Era vidu d’Eulàlia Romera Alcázar. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori de Girona.
Ginestar - Sant Gregori
Joan Ribas Bonet
Ha mort als 85 anys. Era vidu de Joaquima Prades Farrera. Residia a Ginestar - Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori de Girona.
La Pera
Rosa Serra Prat
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Àngel Sayols Vendrell. Residia a la Pera. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia la Pera.
L’Escala
Maria Asuncion Palahi Talarn
Ha mort als 88 anys. Era casada amb Carlos Sancho Viñas. Residia a L’Escala.
Olot
Esteve Vilarrasa Güell
Ha mort als 80 anys. Era Casat amb Trini Agustí Vila i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Palafrugell
José María Gómez Ovejero
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Monica Merino Uña. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.
Palamós
Maria Isabel Gálvez Sánchez
Ha mort als x63anys. Era soltera. Residia a Palamós.
Salt
Juan Pardillo Pardillo
Ha mort als 64 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte , a les 6 de la tarda, al tanatori de Salt.
Pepita Carreras Juventench
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Pujolràs Quintana. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori de Salt.
Sebastian Jiménez Cuenca
Ha mort als 66 anys. Era vídu de Rose-Marie Ates Mayo. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà diumenge , a les 10 del matí, al tanatori de Salt.
Sant Antoni de Calonge
Francesc López Valero
Ha mort als 88 anys. Era vidu de Lina Vilà Costa i tenia dos fills. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 3/4 d’1 del migdia, a l’esglesia de Sant Antoni de Calonge.
Sant Gregori
Pere Font Julià
Ha mort als 92 anys. Era vidu i tenia dos fills. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del mati, a la parròquia de Sant Gregori.
Sant Miquel Fluvià
Maria Oliveras Fajol
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Falgàs Rubau i tenia dues filles. Residia a Sant Miquel de Fluvià. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel de Fluvià.
Santa Coloma de Farners
Josep Arbonès Aurich
Ha mort als 90 anys. Era solter. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia d’Estanyol.
Torroella de Montgrí
Angelina Planas Escuder
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Genís Riera Feliu. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Genís de Torroella de Montgrí.
Elia Ojeda Vazquez
Ha mort als 67 anys. Era casada amb Manuel Castilla Gómez. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dissabte , a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori de Torroella de Montgrí.
Ultramort
Catalina Piplà Padrer
Ha mort als 89 anys. Era casada amb Joan Perich Figueras. Residia a Ultramort. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, al cementiri d’Ultramort.
Vilablareix
Josep Marsal Casellas
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Rosa Català Portús. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Girona.
