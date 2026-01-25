Necrològiques del 25 de gener de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
Redacció
GINESTAR - SANT GREGORI
Joan Ribas Bonet
Ha mort als 85 anys. Era vidu de Joaquima Prades Farrera. Residia a Ginestar - Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori de Girona.
GIRONA
Dolores Sánchez Gómez
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Manuel Sánchez Blanco. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori de Girona.
HOSTALETS DE LLERS
Tommy Noblejas Jódar
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Miquel Roura Expòsit i tenia dos fills. Residia a Hostalets de Llers. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.
La Bisbal
Joaquin Urtos de Santa Catalina
Ha mort als 57 anys. Residia a La Bisbal. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori de Palafrugell.
LA CELLERA DE TER
Josep Pujolràs Soler
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Dolors Arbat Prat. Residia a La Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de La Cellera de Ter.
L'ESCALA
Mª Assumpcio Palahi Talarn
Ha mort als 88 anys. Era casada amb Carlos Sancho Viñas. Residia a l’Escala.
MATA-PORQUERES
Carme Xiqués Torrent
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Roura Expóstio. Residia a Mata-Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, al tanatori de Banyoles.
OLOT
Anatolie Veste
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Lidia Veste i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 3 de la tarda, a la sala de cerimònies del cementiri d’Olot.
PALAFRUGELL
Rosa Grau Calberol
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Vilahur Sastre. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Martí de Palafrugell.
PALAMÓS
Teresa Torres Galvez
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Francisco Gomez Moreno. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
ROSES
Juan Rivera Casanovas
Ha mort als 61 anys. Era solter. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Roses.
SALT
Sebastian Jiménez Cuenca
Ha mort als 66 anys. Era vídu de Rose-Marie Ates Mayo. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui diumenge , a les 10 del matí, al tanatori de Salt.
SANT ANTONI DE CALONGE
Francesc López Valero
Ha mort als 88 anys. Era vidu de Lina Vilà Costa i tenia dos fills. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 3/4 d’1 del migdia, a l’església de Sant Antoni de Calonge.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Josep Mª Codina Camps
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Dolors Gil Barranco i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SANT GREGORI
Pere Font Julià
Ha mort als 92 anys. Era vidu i tenia dos fills. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del mati, a la parròquia de Sant Gregori.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Josep Arbonès Aurich
Ha mort als 90 anys. Era solter. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia d’Estanyol.
SANT JOAN DE PALAMÓS
Lluís Seriña Puig
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Ana Font Pascual. Residia a Sant Joan de Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.
SERINYÀ
Enric Portas Soler
Ha mort als 92 anys. Era solter. Residia a Serinyà. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Serinyà.
Subscriu-te per seguir llegint
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Enxampen dues dones mentre carregaven al cotxe productes robats de dues botigues d’Olot per valor de 800 euros
- Polèmica a Girona: queixes per una furgoneta del Banc de Sang aparcada en places per a persones amb mobilitat reduïda
- SOS Costa Brava atribueix els despreniments a Llançà a la construcció en 'llocs impossibles
- L’Exèrcit busca 71 soldats professionals per al regiment de Sant Climent Sescebes
- Interior multa amb 300 euros el portaveu dels antimonàrquics de Girona per la protesta contra els Reis a Sant Martí Vell
- El nen que va idear el fitxatge de Ter Stegen pel Girona abans que ningú l’imaginés