Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rodaliesnevadessala de concerts GironaAsprillaagenda GironaValentino Rossi
instagramlinkedin

Necrològiques del 25 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Necrològiques

Necrològiques / .

Redacció

.

. / .

GINESTAR - SANT GREGORI

Joan Ribas Bonet

Ha mort als 85 anys. Era vidu de Joaquima Prades Farrera. Residia a Ginestar - Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori de Girona.

GIRONA

Dolores Sánchez Gómez

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Manuel Sánchez Blanco. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori de Girona.

HOSTALETS DE LLERS

Tommy Noblejas Jódar

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Miquel Roura Expòsit i tenia dos fills. Residia a Hostalets de Llers. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.

La Bisbal

Joaquin Urtos de Santa Catalina

Ha mort als 57 anys. Residia a La Bisbal. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori de Palafrugell.

LA CELLERA DE TER

Josep Pujolràs Soler

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Dolors Arbat Prat. Residia a La Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de La Cellera de Ter.

L'ESCALA

Mª Assumpcio Palahi Talarn

Ha mort als 88 anys. Era casada amb Carlos Sancho Viñas. Residia a l’Escala.

MATA-PORQUERES

Carme Xiqués Torrent

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Roura Expóstio. Residia a Mata-Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, al tanatori de Banyoles.

OLOT

Anatolie Veste

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Lidia Veste i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 3 de la tarda, a la sala de cerimònies del cementiri d’Olot.

PALAFRUGELL

Rosa Grau Calberol

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Vilahur Sastre. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Martí de Palafrugell.

PALAMÓS

Teresa Torres Galvez

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Francisco Gomez Moreno. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

ROSES

Juan Rivera Casanovas

Ha mort als 61 anys. Era solter. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Roses.

SALT

Sebastian Jiménez Cuenca

Ha mort als 66 anys. Era vídu de Rose-Marie Ates Mayo. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui diumenge , a les 10 del matí, al tanatori de Salt.

SANT ANTONI DE CALONGE

Francesc López Valero

Ha mort als 88 anys. Era vidu de Lina Vilà Costa i tenia dos fills. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 3/4 d’1 del migdia, a l’església de Sant Antoni de Calonge.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Josep Mª Codina Camps

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Dolors Gil Barranco i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANT GREGORI

Pere Font Julià

Ha mort als 92 anys. Era vidu i tenia dos fills. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del mati, a la parròquia de Sant Gregori.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Josep Arbonès Aurich

Ha mort als 90 anys. Era solter. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia d’Estanyol.

SANT JOAN DE PALAMÓS

Lluís Seriña Puig

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Ana Font Pascual. Residia a Sant Joan de Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.

SERINYÀ

Enric Portas Soler

Notícies relacionades

Ha mort als 92 anys. Era solter. Residia a Serinyà. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Serinyà.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents