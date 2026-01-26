Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 26 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

Redacció

.

. / .

ALBONS

Xavier Guàrdia Abulí

Ha mort als 66 anys. Era casat amb Valentina Martínez González. Residia a Albons. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del matí, a la parròquia d’Albons.

CALONGE

Angel Serrano Vicente

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Maria Concepcion Ramos Ruiz i tenia un fill. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Calonge.

CASSÀ DE LA SELVA

Carmen Mestres Pallí

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Campeny Recasens. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del matí, al tanatori de Cassà de la Selva.

GIRONA

Pedro Morales Pino

Ha mort als 89 anys. Era vidu d’Isabel Mármol Alcaide. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Girona.

HOSTALETS DE LLERS

Tommy Noblejas Jódar

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Miquel Roura Expòsit i tenia dos fills. Residia a Hostalets de Llers. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.

LA CELLERA DE TER

Josep Pujolràs Soler

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Dolors Arbat Prat. Residia a La Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de La Cellera de Ter.

LLANÇÀ

Antonio Pérez Bonilla

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Beatriz Martín i tenia cinc fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Áltima de Llançà.

OLOT

Àngel Ferrés Tubert

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Mercè Teixidor Bartrina i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.

José López Serrano

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Petronila Martínez Dalmau i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri d’Olot.

PALAFRUGELL

Rosa Grau Calberol

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Vilahur Sastre. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Martí de Palafrugell.

PALAMÓS

Teresa Torres Galvez

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Francisco Gomez Moreno. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

Antonio García Ibort

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Maria Antonia Burgos Guarque. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, al tanatori de Palafrugell.

Joaquín Negro Machado

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Mercedes Ortega Sánchez. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, al cementiri de Palamós.

PORQUERES

Anna Marcó Triola

Ha mort als 56 anys. La seva parella era Xavi Padrosa Compta. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

ROSES

Juan Rivera Casanovas

Ha mort als 61 anys. Era solter. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Roses.

SALT

Carme Pujol Arfelis

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Pere Davesa Coll. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Crescencio Arévalo Camacho

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Concepción Fuentes Rodríguez i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Ana Maria Arquer Mauri

Ha mort als 94 anys. Era vídua i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a l’església parroquial del monestir de Sant Feliu de Guíxols.

SANT GREGORI

Pere Font Julià

Ha mort als 92 anys. Era vidu i tenia dos fills. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del mati, a la parròquia de Sant Gregori.

SANT JOAN DE PALAMÓS

Lluís Seriña Puig

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Ana Font Pascual. Residia a Sant Joan de Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.

SERINYÀ

Enric Portas Soler

Ha mort als 92 anys. Era solter. Residia a Serinyà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Serinyà.

TEMES

