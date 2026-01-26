Necrològiques del 26 de gener de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
ALBONS
Xavier Guàrdia Abulí
Ha mort als 66 anys. Era casat amb Valentina Martínez González. Residia a Albons. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del matí, a la parròquia d’Albons.
CALONGE
Angel Serrano Vicente
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Maria Concepcion Ramos Ruiz i tenia un fill. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Calonge.
CASSÀ DE LA SELVA
Carmen Mestres Pallí
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Campeny Recasens. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del matí, al tanatori de Cassà de la Selva.
GIRONA
Pedro Morales Pino
Ha mort als 89 anys. Era vidu d’Isabel Mármol Alcaide. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Girona.
HOSTALETS DE LLERS
Tommy Noblejas Jódar
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Miquel Roura Expòsit i tenia dos fills. Residia a Hostalets de Llers. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.
LA CELLERA DE TER
Josep Pujolràs Soler
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Dolors Arbat Prat. Residia a La Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de La Cellera de Ter.
LLANÇÀ
Antonio Pérez Bonilla
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Beatriz Martín i tenia cinc fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Áltima de Llançà.
OLOT
Àngel Ferrés Tubert
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Mercè Teixidor Bartrina i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.
José López Serrano
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Petronila Martínez Dalmau i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri d’Olot.
PALAFRUGELL
Rosa Grau Calberol
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Vilahur Sastre. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Martí de Palafrugell.
PALAMÓS
Teresa Torres Galvez
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Francisco Gomez Moreno. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
Antonio García Ibort
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Maria Antonia Burgos Guarque. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, al tanatori de Palafrugell.
Joaquín Negro Machado
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Mercedes Ortega Sánchez. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, al cementiri de Palamós.
PORQUERES
Anna Marcó Triola
Ha mort als 56 anys. La seva parella era Xavi Padrosa Compta. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
ROSES
Juan Rivera Casanovas
Ha mort als 61 anys. Era solter. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Roses.
SALT
Carme Pujol Arfelis
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Pere Davesa Coll. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Crescencio Arévalo Camacho
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Concepción Fuentes Rodríguez i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Ana Maria Arquer Mauri
Ha mort als 94 anys. Era vídua i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a l’església parroquial del monestir de Sant Feliu de Guíxols.
SANT GREGORI
Pere Font Julià
Ha mort als 92 anys. Era vidu i tenia dos fills. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del mati, a la parròquia de Sant Gregori.
SANT JOAN DE PALAMÓS
Lluís Seriña Puig
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Ana Font Pascual. Residia a Sant Joan de Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.
SERINYÀ
Enric Portas Soler
Ha mort als 92 anys. Era solter. Residia a Serinyà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Serinyà.
