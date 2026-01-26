Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 27 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Banyoles

Cinta Pi Barrera

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Lavila Butiñà. Residia a Banyoles.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Francesc Vim Padrosa

« Xicu»

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Dolors Funtané Vives. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Blanes

Josep Maria Burguet Billoch

Ha mort als 93 anys. Era solter. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

Breda

Pietat Canaleta Vidal

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Peret Soldevila Palau. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Breda.

Calella de Palafrugell

Gabriel Pi Sopeña

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Mercè Amorós Sans. Residia a Calella de Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Calella de Palafrugell.

Calonge

Angel Serrano Vicente

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Maria Concepcion Ramos Ruiz i tenia un fill. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Calonge.

Girona

Francisco Lama Guijarro

Ha mort als 84 anys. Tenia tres fills. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori A´tima de Girona.

Margarita Hurtós Planagumà

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Jaume Vilar Ventura. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Pedro Morales Pino

Ha mort als 89 anys. Era vidu d’Isabel Mármol Alcaide. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Els Hostalets d’en Bas

Pere Soy Amargant

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Sabina Jordà Oliveras i tenia dos filles. Residia a Hostalets d’en Bas. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a l’església de Santa Maria de Hostalets d’en Bas.

L’Escala

Antonio Saavedra Estevez

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Rocio Campoy Larragay. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant pere de l’Escala.

La Pera

Inès Pou Clupés

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Esteve Ponsatí Maspoch. Residia a La Pera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de La Pera.

Lloret de Mar

Cristóbal García Andújar

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Josefa Ruiz Lebrón. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.

Palamós

Antonio García Ibort

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Maria Antonia Burgos Guarque. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Anna Garcia Català

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Josep Ferriol Janhoer. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

Joaquín Negro Machado

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Mercedes Ortega Sánchez. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al cementiri de Palamós.

Maria Teresa Bonet Fort

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Vicenç Moliner Porto. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

Porqueres

Neus Dilmé Frigoler

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Miquel Ramió Crous. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Andreu de Mata.

Salt

Carme Pujol Arfelis

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Pere Davesa Coll. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.

Sant Hilari Sacalm

Timoteo Martínez González

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Andrea Serviliana Berdoy Sanz. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

TEMES

