Necrològiques del 27 de gener de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Banyoles
Cinta Pi Barrera
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Lavila Butiñà. Residia a Banyoles.
La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Francesc Vim Padrosa
« Xicu»
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Dolors Funtané Vives. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Blanes
Josep Maria Burguet Billoch
Ha mort als 93 anys. Era solter. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
Breda
Pietat Canaleta Vidal
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Peret Soldevila Palau. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Breda.
Calella de Palafrugell
Gabriel Pi Sopeña
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Mercè Amorós Sans. Residia a Calella de Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Calella de Palafrugell.
Calonge
Angel Serrano Vicente
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Maria Concepcion Ramos Ruiz i tenia un fill. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Calonge.
Girona
Francisco Lama Guijarro
Ha mort als 84 anys. Tenia tres fills. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori A´tima de Girona.
Margarita Hurtós Planagumà
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Jaume Vilar Ventura. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Pedro Morales Pino
Ha mort als 89 anys. Era vidu d’Isabel Mármol Alcaide. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Els Hostalets d’en Bas
Pere Soy Amargant
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Sabina Jordà Oliveras i tenia dos filles. Residia a Hostalets d’en Bas. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a l’església de Santa Maria de Hostalets d’en Bas.
L’Escala
Antonio Saavedra Estevez
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Rocio Campoy Larragay. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant pere de l’Escala.
La Pera
Inès Pou Clupés
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Esteve Ponsatí Maspoch. Residia a La Pera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de La Pera.
Lloret de Mar
Cristóbal García Andújar
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Josefa Ruiz Lebrón. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.
Palamós
Antonio García Ibort
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Maria Antonia Burgos Guarque. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Anna Garcia Català
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Josep Ferriol Janhoer. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
Joaquín Negro Machado
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Mercedes Ortega Sánchez. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al cementiri de Palamós.
Maria Teresa Bonet Fort
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Vicenç Moliner Porto. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
Porqueres
Neus Dilmé Frigoler
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Miquel Ramió Crous. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Andreu de Mata.
Salt
Carme Pujol Arfelis
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Pere Davesa Coll. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.
Sant Hilari Sacalm
Timoteo Martínez González
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Andrea Serviliana Berdoy Sanz. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
