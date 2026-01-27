Necrològiques del 28 de gener de 2026
Banyoles
Cinta Pi Barrera
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Lavila Butiñà. Residia a Banyoles.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Blanes
Josep Maria Burguet Billoch
Ha mort als 93 anys. Era solter. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
Calella de Palafrugell
Gabriel Pi Sopeña
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Mercè Amorós Sans. Residia a Calella de Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Calella de Palafrugell.
Figueres
Maria Teresa Gimbernau Balagué
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Ramón Soler Pelliçer. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
Rosario Monreal García
Ha mort als 96 anys. Era vídua i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatòri Altima de Figueres.
Fontclara - Palau-sator
Maria Cornell Puig
Ha mort als 102 anys. Era vídua d’Amadeu
Mercader Jordà. Residia a Fontclara-Palau Sator.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Girona
Francisco Lama Guijarro
Ha mort als 84 anys. Tenia tres fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori A´tima de Girona.
Margarita Hurtós Planagumà
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Jaume Vilar Ventura. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Josep Maria Xifra Abel
Ha mort als 80 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Vicenta Carrasco López
Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Antonio del Saz Martínez. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Els Hostalets d’en Bas
Pere Soy Amargant
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Sabina Jordà Oliveras i tenia dos filles. Residia a Hostalets d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a l’església de Santa Maria de Hostalets d’en Bas.
Olot
María Milagros Martín Cuesta
«Religiosa»
Ha mort als 90 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a l’església Residència de Santa Maria del Tura.
Palamós
Anna Garcia Català
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Josep Ferriol Janhoer. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
Vicente Giner Palomares
Ha mort als 60 anys. Era casat amb Susi Agustin Pablo. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Riudellots de la Selva
Dolors Casadevall Brun
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Eladi Pla Congost. Residia a Riudellots de la Selva.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la Selva.
Riells i Viabrea
Juan Martinez Cortes
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Ana Pasqual Hernández. Residia a Riells i Viabrea. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llop de Riells i Viabrea.
Sant Hilari Sacalm
Timoteo Martínez González
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Andrea Serviliana Berdoy Sanz. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
