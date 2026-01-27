Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 28 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Josep Maria Xifra

Josep Maria Xifra / .

Banyoles

Cinta Pi Barrera

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Lavila Butiñà. Residia a Banyoles.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Blanes

Josep Maria Burguet Billoch

Ha mort als 93 anys. Era solter. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

Calella de Palafrugell

Gabriel Pi Sopeña

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Mercè Amorós Sans. Residia a Calella de Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Calella de Palafrugell.

Figueres

Maria Teresa Gimbernau Balagué

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Ramón Soler Pelliçer. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

Rosario Monreal García

Ha mort als 96 anys. Era vídua i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatòri Altima de Figueres.

Fontclara - Palau-sator

Maria Cornell Puig

Ha mort als 102 anys. Era vídua d’Amadeu

Mercader Jordà. Residia a Fontclara-Palau Sator.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Girona

Francisco Lama Guijarro

Ha mort als 84 anys. Tenia tres fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori A´tima de Girona.

Margarita Hurtós Planagumà

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Jaume Vilar Ventura. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Josep Maria Xifra Abel

Ha mort als 80 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Vicenta Carrasco López

Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Antonio del Saz Martínez. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Els Hostalets d’en Bas

Pere Soy Amargant

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Sabina Jordà Oliveras i tenia dos filles. Residia a Hostalets d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a l’església de Santa Maria de Hostalets d’en Bas.

Olot

María Milagros Martín Cuesta

«Religiosa»

Ha mort als 90 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a l’església Residència de Santa Maria del Tura.

Palamós

Anna Garcia Català

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Josep Ferriol Janhoer. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

Vicente Giner Palomares

Ha mort als 60 anys. Era casat amb Susi Agustin Pablo. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Riudellots de la Selva

Dolors Casadevall Brun

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Eladi Pla Congost. Residia a Riudellots de la Selva.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la Selva.

Riells i Viabrea

Juan Martinez Cortes

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Ana Pasqual Hernández. Residia a Riells i Viabrea. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llop de Riells i Viabrea.

Sant Hilari Sacalm

Timoteo Martínez González

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Andrea Serviliana Berdoy Sanz. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

