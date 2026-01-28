Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 29 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Anna Maria Moratones

Anna Maria Moratones / .

Banyoles

Angelina Pujolas Feixas

Ha mort als 94 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

Joan Mir Mir

Ha mort als 88 anys. Era vidu de Dolors Ferrer Farigola. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Besalú

Teresa Viñas Sarola

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Miquel Roura Gratacós. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al monestir de Sant Pere de Besalú.

Blanes

Rafel Bancells Barnes

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Mercè Grebol Tosas. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.

Figueres

Maria Teresa Genis Clos

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jordi Torrent Padrosa. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Pepa Aladid Ramírez

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Bernardo García Uceda. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Fortià

Maria Rosa Font Estany

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Tibau Salleras. Residia a Fortià.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Girona

Josep Maria Xifra Abel

Ha mort als 80 anys. Era solter. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Vicenta Carrasco López

Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Antonio del Saz Martínez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Anna Maria Moratones Gallego

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Santiago Pérez Rodeja. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

La Bisbal d’Empordà

Ricard Jiménez Aynié

Ha mort als 60 anys. Era casat amb Anna Ramírez Mata. Residia a la Bisbal d’Empordà.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Palamós

Vicente Giner Palomares

Ha mort als 60 anys. Era casat amb Susi Agustin Pablo. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Sant Jordi Desvalls

Julita Oliveras Oliveras

Ha mort als 76 anys. Era vídua de Modest Torras Torras. Residia a Sant Jordi Desvalls.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

