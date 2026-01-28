Necrològiques del 29 de gener de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Banyoles
Angelina Pujolas Feixas
Ha mort als 94 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
Joan Mir Mir
Ha mort als 88 anys. Era vidu de Dolors Ferrer Farigola. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Besalú
Teresa Viñas Sarola
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Miquel Roura Gratacós. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al monestir de Sant Pere de Besalú.
Blanes
Rafel Bancells Barnes
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Mercè Grebol Tosas. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.
Figueres
Maria Teresa Genis Clos
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jordi Torrent Padrosa. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Pepa Aladid Ramírez
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Bernardo García Uceda. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Fortià
Maria Rosa Font Estany
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Tibau Salleras. Residia a Fortià.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Josep Maria Xifra Abel
Ha mort als 80 anys. Era solter. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Vicenta Carrasco López
Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Antonio del Saz Martínez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Anna Maria Moratones Gallego
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Santiago Pérez Rodeja. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
La Bisbal d’Empordà
Ricard Jiménez Aynié
Ha mort als 60 anys. Era casat amb Anna Ramírez Mata. Residia a la Bisbal d’Empordà.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Palamós
Vicente Giner Palomares
Ha mort als 60 anys. Era casat amb Susi Agustin Pablo. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Sant Jordi Desvalls
Julita Oliveras Oliveras
Ha mort als 76 anys. Era vídua de Modest Torras Torras. Residia a Sant Jordi Desvalls.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Cop policial a Galícia contra una banda amb seu a Girona especialitzada en el robatori de coure
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- «Dels japonesos m’agrada sobretot que estan com una cabra»
- El Jovent Gironí protesta deixant el seu lloc buit
- Del cotxe al datàfon: detingut a Porqueres per robar en un vehicle i pagar amb la targeta de la víctima