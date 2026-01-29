Necrològiques del 30 de gener de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Banyoles
Angelina Pujolas Feixas
Ha mort als 94 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
Joan Mir Mir
Ha mort als 88 anys. Era vidu de Dolors Ferrer Farigola. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Miquel Nogué Palomé
Ha mort als 101 anys. Era vidu de Dolors Vila, i de Carme Palomeras. Residia a Banyoles.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Girona
Ramon Cebrian García
Ha mort als 84 anys. Era casat amb María Josefa Camacho Blesa. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Blanes
Rafel Bancells Barnes
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Mercè Grebol Tosas. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.
Ángel Durán Ramírez
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Josefa Gallego Becerra. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.
Cervià de Ter
Ramon Parés Solés
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Montserrat Juanola Torrent. Residia a Cervià de Ter.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Cervià de Ter.
El Far d’Empordà
Antonia Gines Ramírez
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Miguel Garcia i tenia dos fills. Residia a El Far d’Empordà.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori Áltima de Figueres.
Figueres
Maria Teresa Genis Clos
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jordi Torrent Padrosa. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Pilar Vallmajó Sala
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Félix Escuadra Salgado. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Jose Maria Lloveras Mallarach
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Maria rosa Callis Lliuro. Residia a Figueres.
Fortià
Encarnación Serrano Rubio
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Francisco Alvaro Molina. Residia a Fortià. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Anna Maria Moratones Gallego
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Santiago Pérez Rodeja. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Joaquim Llopart Alsina
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Maria Lluïsa Vidal Thomas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Josep de Girona.
José Uréndez Navarro
Ha mort als 69 anys. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.
La Bisbal d’Empordà
Ricard Jiménez Aynié
Ha mort als 60 anys. Era casat amb Anna Ramírez Mata. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell
La Jonquera
Miquela Moncanut Saqué
Ha mort als 102 anys. Era vídua de Joaquin Sabiol Planellas. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de la Jonquera.
Lladó
Manuel Calderón Pajuelo
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Mª Teresa Gual Font. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.
Josep Caixàs Escura
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Elisa Bustíns Roura. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.
Olot
Piedad Ruiz Sancho
Ha mort als 94 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Maria Carme Matabosch Coderch
Ha mort als 92 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la placeta del cementiri municipal d’Olot.
Delmis Rosibel Rodríguez Flores
Ha mort als 38 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Remei Arnau Boix
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Patllari Espuña Masoliver. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Maria Clavaguera i Rius
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joan Compte i Puigvert. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts.
Palol de Revardit
Teresa Masó Bosch
Ha mort als 92 anys. Era casada amb Josep Parella Tayeda. Residia a Palol de Revardit.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Riudellots de la Creu.
Rupià
Josep Maria Traveset Viella
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Lluïsa Solés Frigola. Residia a Rupià. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Rupià.
Sant Joan de Mollet
Maria Àngels Burset Carreras
Ha mort als 57 anys. Era casat amb Oscar Herranz Lopez. Residia a Sant Joan de Mollet.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de Juià.
Santa Coloma de Farners
Carme Malás Torrent
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Andrés Bonet Vidal. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- No paguis amb targeta en aquestes situacions: errors habituals que poden buidar-te el compte
- Detenen membres de la banda dels darrers assalts violents al Baix Empordà arran d'un últim cop a Mont-ras
- La incorporació de Farmàcia obliga a replantejar l'encaix entre la Universitat de Girona i el campus de Salut