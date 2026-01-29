Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 30 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona
Joaquim Llopart

Joaquim Llopart / .

Joaquim Llopart

Joaquim Llopart / .

Maria Àngels Burset

Maria Àngels Burset / .

Miquel Nogué

Miquel Nogué / .

Banyoles

Angelina Pujolas Feixas

Ha mort als 94 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

Joan Mir Mir

Ha mort als 88 anys. Era vidu de Dolors Ferrer Farigola. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Miquel Nogué Palomé

Ha mort als 101 anys. Era vidu de Dolors Vila, i de Carme Palomeras. Residia a Banyoles.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Girona

Ramon Cebrian García

Ha mort als 84 anys. Era casat amb María Josefa Camacho Blesa. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Blanes

Rafel Bancells Barnes

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Mercè Grebol Tosas. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.

Ángel Durán Ramírez

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Josefa Gallego Becerra. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.

Cervià de Ter

Ramon Parés Solés

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Montserrat Juanola Torrent. Residia a Cervià de Ter.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Cervià de Ter.

El Far d’Empordà

Antonia Gines Ramírez

Ha mort als 80 anys. Era vídua de Miguel Garcia i tenia dos fills. Residia a El Far d’Empordà.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori Áltima de Figueres.

Figueres

Maria Teresa Genis Clos

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jordi Torrent Padrosa. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Pilar Vallmajó Sala

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Félix Escuadra Salgado. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Jose Maria Lloveras Mallarach

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Maria rosa Callis Lliuro. Residia a Figueres.

Fortià

Encarnación Serrano Rubio

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Francisco Alvaro Molina. Residia a Fortià. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Girona

Anna Maria Moratones Gallego

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Santiago Pérez Rodeja. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Joaquim Llopart Alsina

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Maria Lluïsa Vidal Thomas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Josep de Girona.

José Uréndez Navarro

Ha mort als 69 anys. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.

La Bisbal d’Empordà

Ricard Jiménez Aynié

Ha mort als 60 anys. Era casat amb Anna Ramírez Mata. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell

La Jonquera

Miquela Moncanut Saqué

Ha mort als 102 anys. Era vídua de Joaquin Sabiol Planellas. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de la Jonquera.

Lladó

Manuel Calderón Pajuelo

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Mª Teresa Gual Font. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.

Josep Caixàs Escura

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Elisa Bustíns Roura. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.

Olot

Piedad Ruiz Sancho

Ha mort als 94 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Maria Carme Matabosch Coderch

Ha mort als 92 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la placeta del cementiri municipal d’Olot.

Delmis Rosibel Rodríguez Flores

Ha mort als 38 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

Remei Arnau Boix

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Patllari Espuña Masoliver. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

Maria Clavaguera i Rius

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joan Compte i Puigvert. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts.

Palol de Revardit

Teresa Masó Bosch

Ha mort als 92 anys. Era casada amb Josep Parella Tayeda. Residia a Palol de Revardit.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Riudellots de la Creu.

Rupià

Josep Maria Traveset Viella

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Lluïsa Solés Frigola. Residia a Rupià. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Rupià.

Sant Joan de Mollet

Maria Àngels Burset Carreras

Ha mort als 57 anys. Era casat amb Oscar Herranz Lopez. Residia a Sant Joan de Mollet.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de Juià.

Santa Coloma de Farners

Carme Malás Torrent

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Andrés Bonet Vidal. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

