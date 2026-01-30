Necrològiques del 31 de gener de 2026
Amer
Pere Oller Julià
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Cristina Teixeira Dominguez. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria d’Amer.
Banyoles
Miquel Nogué Palomé
Ha mort als 101 anys. Era vidu de Dolors Vila, i de Carme Palomeras. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Girona
Ramon Cebrian García
Ha mort als 84 anys. Era casat amb María Josefa Camacho Blesa. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Cervià de Ter
Ramon Parés Solés
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Montserrat Juanola Torrent. Residia a Cervià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Cervià de Ter.
Figueres
Manuel Murillo Miguel
Ha mort als 84 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori Àltima de Figueres.
Maria Soler Argeles
Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Enric Clotas Llovet i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Mariluz Silva Silva
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Francisco López Pérez i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Àltima de Figueres.
Girona
Eliseo Vidal Blanquera
Ha mort als 89 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mèmora de Girona.
Mercè Teixidor Güell
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Guillem i tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, a l’oratori Àltima de Girona.
L’Escala
Pepita Torres Sureda
Ha mort als 70 anys. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de L’Escala.
Lladó
Josep Caixàs Escura
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Elisa Bustíns Roura. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.
Olot
Delmis Rosibel Rodríguez Flores
Ha mort als 38 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Dolors Xiró Vila
Ha mort als 85 anys. Era vídua de José López Vizcaíno i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Remei Arnau Boix
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Patllari Espuña Masoliver. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Maria Clavaguera i Rius
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joan Compte i Puigvert. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts.
Platja d’Aro
Julio López Sillero
Ha mort als 78 anys. Era vidu de Pepi Rasal González i tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Rupià
Josep Maria Traveset Viella
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Lluïsa Solés Frigola. Residia a Rupià. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Rupià.
Sant Feliu de Guíxols
Iñaki Pèlach Tornabells
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Cristina de la Fuente Prats i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Joan de Mollet
Maria Àngels Burset Carreras
Ha mort als 57 anys. Era casada amb Oscar Herranz Lopez. Residia a Sant Joan de Mollet. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de Juià.
Torroella de Montgrí
Francisca Escudero Sánchez
Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Antonio Blázquez Pérez. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori de Torroella de Montgrí.
Viladamat
Jordi Terradellas Llensa
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Dolors Font Coll. Residia a Viladamat. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del matí, a la parròquia de Viladamat.
Vilafant
Joan Masó Serrat
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Anna María Font Carbonell i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
