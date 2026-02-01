Necrològiques de l'1 de febrer de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
ARBÚCIES
Josep Batalle Muntadas
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Canals Pintu. Residia a Arbúcies.
BANYOLES
Fernando Santacatalina Grañana
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Remei Salip Calvó. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Banyoles.
Leonor Lendínez Martínez
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Antonio Martos Carazo. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
BREDA
Rosa Coll Busquets
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Hernández Pesaferrer. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Breda.
CASSÀ DE LA SELVA
Rosa Maria Clara Vidal
Ha mort als 69 anys. Era casada amb Josep Castañer Capdevila. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori de Cassà de la Selva.
GIRONA
Carles Gispert Batlle
Ha mort als 88 anys. Era vidu de Pilar Pellicer Parals. Residia a Girona.
LA TALLADA D'EMPORDÀ
Remei Gasull Figerola
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Lluís Vilavella Bahí. Residia a La Tallada d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de La Tallada d’Empordà.
L'ESCALA
Pepita Torres Sureda
Ha mort als 70 anys. Residia a L´Escala. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de L´Escala.
LLANÇÀ
Tere Fuentes Guerrero
Ha mort als 72 anys. Era vídua de Ginés García Manzanares. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 3 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
MAÇANET DE LA SELVA
Isabel Quellos Pascual
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Josep Lluís Suñé. Residia a Maçanet de la Selva La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
ORDIS
Isabel Rodriguez Gomez
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Rafael Jofre Vidal i tenia dos fills. Residia a Ordis. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, a la funerària Àltima de Figueres.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Iñaki Pèlach Tornabells
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Cristina de la Fuente Prats i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Elies Nogué Camps
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Francisca Soms Boadas i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Francisca Escudero Sánchez
Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Antonio Blázquez Pérez. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori de Torroella de Montgrí.
VIDRERES
María Caridad Barón Román “Cari”
Ha mort als 60 anys. Era casada amb Amadeo Carbonell Roura i tenia quatre fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
VILADAMAT
Jordi Terradellas Llensa
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Dolors Font Coll. Residia a Viladamat. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del matí, a la parròquia de Viladamat.
