Necrològiques del 2 de febrer de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

ARBÚCIES

Josep Batalle Muntadas

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Canals Pintu. Residia a Arbúcies.

BANYOLES

Fernando Santacatalina Grañana

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Remei Salip Calvó. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Banyoles.

Leonor Lendínez Martínez

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Antonio Martos Carazo. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

CELRÀ

Emilia Martín Gutiérrez

Ha mort als 107 anys. Era vídua de José Navas Águila. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori de Girona.

FIGUERES

Antonio Garcia Fernandez

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Anna Maria Solsona i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia serà en l’estricta intimitat familiar.

GIRONA

Carles Gispert Batlle

Ha mort als 88 anys. Era vidu de Pilar Pellicer Parals. Residia a Girona.

Flora Bosacoma Sidera

Ha mort als 90 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Llorà de Sant Martí de Llémena.

LA TALLADA D'EMPORDÀ

Remei Gasull Figerola

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Lluís Vilavella Bahí. Residia a La Tallada d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de La Tallada d’Empordà.

L´ESCALA

Pepita Torres Sureda

Ha mort als 70 anys. Residia a L´Escala. La cerimònia se celebrarà avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de L´Escala.

LLANÇÀ

Tere Fuentes Guerrero

Ha mort als 72 anys. Era vídua de Ginés García Manzanares. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

PORTBOU

Isabel García Navarro

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Miguel Abalos Milena i tenia tres fills. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Portbou.

SALT

Maria Padres Mach

Ha mort als 88 anys. Era vídua. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Sant Cugat de Salt.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Emilia Bautista Segura

Ha mort als 97 anys. Era cvídua de Lorenzo Díaz Marín i tenia quatre filles. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

VIDRERES

María Caridad Barón Román “Cari”

Ha mort als 60 anys. Era casada amb Amadeo Carbonell Roura i tenia quatre fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

VILADAMAT

Jordi Terradellas Llensa

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Dolors Font Coll. Residia a Viladamat. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del matí, a la parròquia de Viladamat.

VILAFANT

Clemente Ricardo Sagredo Alonso

Ha mort als 87anys. Era casat amb Maria i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà a la intimitat familiar.

