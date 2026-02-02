Necrològiques del 2 de febrer de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
Redacció
ARBÚCIES
Josep Batalle Muntadas
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Canals Pintu. Residia a Arbúcies.
BANYOLES
Fernando Santacatalina Grañana
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Remei Salip Calvó. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Banyoles.
Leonor Lendínez Martínez
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Antonio Martos Carazo. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
CELRÀ
Emilia Martín Gutiérrez
Ha mort als 107 anys. Era vídua de José Navas Águila. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori de Girona.
FIGUERES
Antonio Garcia Fernandez
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Anna Maria Solsona i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia serà en l’estricta intimitat familiar.
GIRONA
Carles Gispert Batlle
Ha mort als 88 anys. Era vidu de Pilar Pellicer Parals. Residia a Girona.
Flora Bosacoma Sidera
Ha mort als 90 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Llorà de Sant Martí de Llémena.
LA TALLADA D'EMPORDÀ
Remei Gasull Figerola
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Lluís Vilavella Bahí. Residia a La Tallada d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de La Tallada d’Empordà.
L´ESCALA
Pepita Torres Sureda
Ha mort als 70 anys. Residia a L´Escala. La cerimònia se celebrarà avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de L´Escala.
LLANÇÀ
Tere Fuentes Guerrero
Ha mort als 72 anys. Era vídua de Ginés García Manzanares. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
PORTBOU
Isabel García Navarro
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Miguel Abalos Milena i tenia tres fills. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Portbou.
SALT
Maria Padres Mach
Ha mort als 88 anys. Era vídua. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Sant Cugat de Salt.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Emilia Bautista Segura
Ha mort als 97 anys. Era cvídua de Lorenzo Díaz Marín i tenia quatre filles. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
VIDRERES
María Caridad Barón Román “Cari”
Ha mort als 60 anys. Era casada amb Amadeo Carbonell Roura i tenia quatre fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
VILADAMAT
Jordi Terradellas Llensa
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Dolors Font Coll. Residia a Viladamat. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del matí, a la parròquia de Viladamat.
VILAFANT
Clemente Ricardo Sagredo Alonso
Ha mort als 87anys. Era casat amb Maria i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà a la intimitat familiar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
- L'empresa Domo de Blanes entra en concurs de creditors i atura la producció
- Aquest és el barri de Girona que més ha crescut en població en els últims dos anys
- La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras
- L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO