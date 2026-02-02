Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 3 de febrer de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

AMER

Nativitat Clarà Fontanils

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Viñolas Casas. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.

ANGLÉS

Mercè Argemí Roses

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep

Quintana Clé. Residia a Anglés. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglés.

BÀSCARA

Càndida Pairó Clavaguera

Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Albert Riera Basieras. Residia a Bàscara. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Bàscara.

CABANES

Eugenio Olmo Pérez

Ha mort als 64 anys. Era solter. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.

Alfons Font Cantenys

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Jovita Gimbernat Rebarter. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.

FIGUERES

Guillermo Alvero Teetz

Ha mort als 81 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Dolors Teixidor Cama

Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Albert faBregas Ayats. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Mori.

FLAÇÀ

Maria Tura Vicens

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Daniel José. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Flaçà.

GIRONA

Flora Bosacoma Sidera

Ha mort als 90 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Llorà de Sant Martí de Llémena.

Jordi Masaller Campolier

Ha mort als 91 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Pere Ventura Serrats

Ha mort als 59 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Marta Ventolà Oriol

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Sergio Eusebio Rivera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.

Carmen Freixas Marco

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Enric Puntí Gerich. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

L’ESCALA

Miquel Colomeda Arias

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Margarita Artigas Callol. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimart, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Jaume Llorens Solés

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Carme Pallarès Martí. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

OLOT

Pasión del Pozo Prieto

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Francisco Rodríguez Baena. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALS

Maria Carme Asensi Roig

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Teodoro Carreras Ribas. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de Pals.

SALT

Maria Padres Mach

Ha mort als 88 anys. Era vídua. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Sant Cugat de Salt.

SARRIÀ DE TER

Ernest Mach Bancells

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Paquita Ivars Roura. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia de la Misericordia de Sarrià de Ter.

SANT ANTONI DE CALONGE

Montserrat Esteve Casau

Ha mort als 95 anys. Era soltera. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se rà demà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Llagostera.

SANT JAUME DE LLIERCA

Jaume Torrent Barnadas

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Carmen Cárdenas Agudelo. Residia a Sant Jaume de Llierca. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda a la parròquia de Sant Jaume de Llierca.

TORTELLÀ

Josep Bassagaña Espígul

Ha mort als 73 anys. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Tortellà.

VILAFANT

Clemente Ricardo Sagredo Alonso

Ha mort als 87anys. Era casat amb Maria i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia serà en la intimitat familiar.

VILAMACOLUM

Rafel Puiggardeu Escolà

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Dalmau Carbó. Residia a Vilamacolum. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilamacolum.

VIDRERES

María Caridad Barón Román «Cari»

Ha mort als 60 anys. Era casada amb Amadeo Carbonell Roura i tenia quatre fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

