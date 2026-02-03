Necrològiques del 4 de febrer de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
En la mort de Josep Caixàs
Exalcalde de Lladó
Estimat Josep, saps, avui dia del teu comiat, he sortit de l’Escala amb una tramuntana forta i freda, però a l’acostar-me a Lladó el paisatge era fet silenci, com si al vent hagués volgut respectar aquest dia. Darrere els serrats i a dalt a la dreta de la Mare de Déu del Mont, el teu santuari, apareixia solemne «la magnòlia blanca de Verdaguer»el nostre pare Canigó, donant un bell contrast amb les daurades pedres de la prominent església de Santa Maria. Ja a baix a la plaça, sols se sentien les passes de la gent anant cap a la sala de Sant Joan, on estaves de cos present, lloc on com a alcalde vas restaurar, entre molts altres llocs del poble. Qui ens ho hagués dit, el dia que vas invitar-me a fer aquí mateix una exposició meva. Ara és la família i tants amics vinguts d’arreu, estan aquí per donar-te l’últim adeu.
I en aquest lloc, em dona per fer una profunda reflexió, sobre el nostre íntim arrelament familiar, tu casat amb la meva cosina Elisa Bustins Roura, de Sant Pere Pescador, allà al mas Bustins, ara dins el parc dels aiguamolls de l’Empordà. Com recordo aquells meus vuit anys. La meva mare acabada de morir, amb això el pare em dugué a passar l’estiu del 1952 amb la seva germana Carmeta, per tal que canvies d’aires del meu poble Sant Miquel de Campmajor, ficat allà entra muntanyes. Saps Josep, aquells mesos van ser els més feliços de la meva infantesa, amb la teva dona Elisa, la Catalina i en Francisco, i els oncles Miquel i Carmeta. Aquell fou el meu destí cap a l’Empordà, perquè jo en aquella curta edat, ja era conscient d’estar en un lloc diferent, quan li deia a la meva tia, «Aquí sí que m’agrada de viure, perquè les muntanyes són lluny, i no em fan mal els ulls.
Dins el temple de Santa Maria hi estava tot el poble de Lladó, el senyor rector en l’homilia, a més de l’evangeli, va descriure tota la teva personalitat, i fets dels 24 anys que vas estar d’alcalde, on vas aportar tantes millores al poble, va ser un no parar, com per exemple, portar l’aigua potable.
El teu fill Joan Maria va descriure de manera admirable i a manera poètica, tot el teu gran llegat familiar i com a alcalde. I amb un punt final molt emotiu, on els quatre alcaldes haguts desprès de tu, van pujar plegats a peu d’altar. Joan Fàbregas, Joaquim Tramoleda, Carles Ramonet, i Jordi Puig actual alcalde, va parlar en nom de tots, fent un homenatge cap a tu d’agraïment per tant, i de la teva profunda petjada deixada al cor del teu estimat poble de Lladó.
Ja en el cementiri, sota aquells imponents xiprers, descanses al costat d’amics meus i reconeguts pintors, Lluis Vayreda, Moisès Sidrac, l’històric Marià Llavanera i en especial com no, la poetessa de l’Empordà, Montserrat Vayreda, recordada, valorada, i estimada per tothom.
Lluis Roura, pintor. L’Escala.
BESCANÓ
Antonio Fargnoli Fabre
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Dolores Domingo Melus. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
BLANES
Carme Llorà Ramió
Ha mort als 75 anys. Era casada amb Francisco García Chamizo. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
CABANES
Eugenio Olmo Pérez
Ha mort als 64 anys. Era solter. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.
Alfons Font Cantenys
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Jovita Gimbernat Rebarter. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.
FIGUERES
Guillermo Alvero Teetz
Ha mort als 81 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Dolors Teixidor Cama
Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Albert faBregas Ayats. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Mori.
Montserrat Molina Ortíz
Ha mort als 58 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
FLAÇÀ
Maria Tura Vicens
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Daniel José. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Flaçà.
GIRONA
Jordi Masaller Campolier
Ha mort als 91 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Marta Ventolà Oriol
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Sergio Eusebio Rivera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.
Carmen Freixas Marco
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Enric Puntí Gerich. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Esteve Casaponsa Simats
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Maribel Vila Coma. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Angel Guerrero Samaniego
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Blanca Carlota Samaniego Samaniego. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
María Vaca Pozo
Ha mort als 80 anys. Era casada Pedro Núñez Sánchez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Narcís Busquets Freixa
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Aurora Soria Modiamo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Ménora de Girona.
LA CELLERA DE TER
Carmen Verdaguer Noguer
Era soltera. Residia a la Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al cementiri de la Cellera de Ter.
L’ESCALA
Jaume Llorens Solés
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Carme Pallarès Martí. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
OLOT
Concepció Badosa Oliveras
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Miquel Àngel Lucena González i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Jaume Coma Coma
Ha mort als 91 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PORQUERES
Margarida Massanas Frigola
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Sergi Juanola Cativiela. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
ROSES
Ramon Casellas Turró
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Carmen Àlvarez Lagar. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
SALT
Juan Montoro Martínez
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Deogracia Gil Lara. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Liberata Trias Vila
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Jaume Arnan Llorens. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
SANT ANTONI DE CALONGE
Montserrat Esteve Casau
Ha mort als 95 anys. Era soltera. Residia a Sant Antoni de Calonge.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Llagostera.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Francisco Cortes Cortes
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Inocencia Heredia Cortes i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
VILAMACOLUM
Rafel Puiggardeu Escolà
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Dalmau Carbó. Residia a Vilamacolum. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilamacolum.
