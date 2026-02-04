Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 5 de febrer de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Meritxell Baró Dilmé

Meritxell Baró Dilmé / .

BESCANÓ

Antonio Fargnoli Fabre

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Dolores Domingo Melus. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

BEUDA

Amadeu Planas Masbernat

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Joaquima Ripoll Surina. Residia a Beuda. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Beuda.

BLANES

Carme Llorà Ramió

Ha mort als 75 anys. Era casada amb Francisco García Chamizo. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

FIGUERES

Rosa Santamaria Valle

Ha mort als 88 anys. Era casada amb Carmelo Larumbe Garay. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Angelina Martínez Puentes

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Angel Olivès Ros. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Esteve Casaponsa Simats

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Maribel Vila Coma. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Narcís Busquets Freixa

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Aurora Soria Modamio. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Ménora de Girona.

Paquita Carmona García

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Rafael Jordan Guil. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Meri Baró Dilmé

Ha mort als 51 anys. Era casada amb Joan Fornells Rodríguez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Maria Pilar Company Vall-llovera

Ha mort als 78 anys. Era vídua de Josep Ros Corominas. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Bordils.

OLOT

Concepció Badosa Oliveras

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Miquel Àngel Lucena González i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

Mari Jaren Soquiar

Ha mort als 66 anys. Era casada amb Jaume Planagumà Batlle i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.

María Jesús Moya Muñoz

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Juan Francisco Tercero Sánchez i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Roc d’Olot.

Pilar Vilà Espuña

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Pere Canal Rodeja i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.

Ramon Benet Tresserras

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Joana Triadú Serra. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.

ORDIS

Núria Camps i Vilà

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Rafel Gimbernat Cortada. Residia a Ordis. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 11 del matí, a la parròquia d’Ordis.

PERALADA

Ramon Portell Serra

Ha mort als 94 anys. Era vidu d’Esther Hielo Montaner. Residia a Peralada. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Peralada.

ROSES

Ramon Casellas Turró

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Carmen Àlvarez Lagar. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

SALT

Liberata Trias Vila

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Jaume Arnan Llorens. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SANT LLORENÇ DE LA MUGA

Albino Gonçalves de Sousa

«Edu»

Ha mort als 61 anys. Era casat amb Maria Teresa. Residia a Sant Llorenç de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

