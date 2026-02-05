Necrològiques del 6 de febrer de 2026
FIGUERES
Angelina Martínez Puentes
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Angel Olivès Ros. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.
ORDIS
Núria Camps i Vilà
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Rafel Gimbernat Cortada. Residia a Ordis.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 11 del matí, a la parròquia d’Ordis.
PALAFRUGELL
Carlos Buenaventura Peiró
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Elena Figuerola Bonet. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
SANT ANTONI DE CALONGE
Francisco Moreno Mateos
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Juana Antonia Jiménez Pérez i tenia tres fills. Residia a Sant Antoni de Calonge.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
José Antonio Montiel Montiel
Ha mort als 55 anys. Tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANTA CRISTINA D’ARO
Francesc Tomàs Vilaltella
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Montserrat Penelas Guerrero. Residia a Santa Cristina d’Aro.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
SARRIÀ DE TER
Quim Bach Bellapart
Ha mort als 61 anys. Era solter. Residia a Sarrià de Ter.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.
