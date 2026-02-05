Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 6 de febrer de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Antoni Serra i Ramoneda

Antoni Serra i Ramoneda / .

Josefin Castellví i Piulachs

Josefin Castellví i Piulachs / .

FIGUERES

Angelina Martínez Puentes

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Angel Olivès Ros. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

ORDIS

Núria Camps i Vilà

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Rafel Gimbernat Cortada. Residia a Ordis.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 11 del matí, a la parròquia d’Ordis.

PALAFRUGELL

Carlos Buenaventura Peiró

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Elena Figuerola Bonet. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

SANT ANTONI DE CALONGE

Francisco Moreno Mateos

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Juana Antonia Jiménez Pérez i tenia tres fills. Residia a Sant Antoni de Calonge.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

José Antonio Montiel Montiel

Ha mort als 55 anys. Tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANTA CRISTINA D’ARO

Francesc Tomàs Vilaltella

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Montserrat Penelas Guerrero. Residia a Santa Cristina d’Aro.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

SARRIÀ DE TER

Quim Bach Bellapart

Ha mort als 61 anys. Era solter. Residia a Sarrià de Ter.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.

