Necrològiques del 7 de febrer de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

AMER

Maria Rosa Riembau Mont

Ha mort als 61 anys. Era casada amb Josep Bahí Costa. Residia a Amer.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

CALDES DE MALAVELLA

Carmen Fabrellas Esteba

Ha mort als 89 anys. Era soltera. Residia a Caldes de Malavella.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

CASSÀ DE LA SELVA

Lluís Pi Aymà

Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Encarnació Ribas Llinàs. Residia a Cassà de la Selva.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

COLERA

Núria Ventura Luis

Ha mort als 50 anys. Era casada Lluis. Residia a Colera.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Llança.

EL PERELLÓ-VILABLAREIX

Julio Alberto Cerrillo Loras

Ha mort als 36 anys. Residia a el Perelló.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

GIRONA

Carmen Machuca Mendoza

Ha mort als 93 anys. Era casada amb José Cobos Vargas. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

PALAMÓS

Pep Figuls Puig

Ha mort als 74 anys. Residia a Palamós.

ROSES

Juan Sáenz de Santa María Elizalde

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Rosalia Brunet Ripoll. Residia a Roses.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

Segundo Vázquez Muñoz

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Dolores Muñoz Vázquez. Residia a Roses.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

José Antonio Montiel Montiel

Ha mort als 55 anys. Tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Llibori Pujol Botifoll

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Cristina Murlà Templer i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Concepció Gurri Perxachs

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Coll Roca «El Sastre Coll» i tenia tres fills. Residia a Santa Coloma de Farners.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

SERINYÀ

Abilio Haro González

Ha mort als 68 anys. Era solter. Residia a Serinyà.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.

VIDRERES

María Dolores Perales Benítez

Ha mort als 63 anys. Era casada. Residia a Vidreres.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Áltima del Gironès.

TEMES

