Necrològiques del 7 de febrer de 2026
AMER
Maria Rosa Riembau Mont
Ha mort als 61 anys. Era casada amb Josep Bahí Costa. Residia a Amer.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
CALDES DE MALAVELLA
Carmen Fabrellas Esteba
Ha mort als 89 anys. Era soltera. Residia a Caldes de Malavella.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
CASSÀ DE LA SELVA
Lluís Pi Aymà
Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Encarnació Ribas Llinàs. Residia a Cassà de la Selva.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
COLERA
Núria Ventura Luis
Ha mort als 50 anys. Era casada Lluis. Residia a Colera.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Llança.
EL PERELLÓ-VILABLAREIX
Julio Alberto Cerrillo Loras
Ha mort als 36 anys. Residia a el Perelló.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
GIRONA
Carmen Machuca Mendoza
Ha mort als 93 anys. Era casada amb José Cobos Vargas. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
PALAMÓS
Pep Figuls Puig
Ha mort als 74 anys. Residia a Palamós.
ROSES
Juan Sáenz de Santa María Elizalde
Ha mort als 68 anys. Era casat amb Rosalia Brunet Ripoll. Residia a Roses.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
Segundo Vázquez Muñoz
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Dolores Muñoz Vázquez. Residia a Roses.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
José Antonio Montiel Montiel
Ha mort als 55 anys. Tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Llibori Pujol Botifoll
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Cristina Murlà Templer i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Concepció Gurri Perxachs
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Coll Roca «El Sastre Coll» i tenia tres fills. Residia a Santa Coloma de Farners.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
SERINYÀ
Abilio Haro González
Ha mort als 68 anys. Era solter. Residia a Serinyà.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.
VIDRERES
María Dolores Perales Benítez
Ha mort als 63 anys. Era casada. Residia a Vidreres.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Áltima del Gironès.
