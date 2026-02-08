Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 8 de febrer de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Redacció

Redacció

BLANES

Jacqueline Martínez Tudela

Ha mort als 87 anys. Era soltera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Salvador Renart Vidal

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Nuria. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia de Santa María de Castelló d’Empúries.

L'ESTARTIT

Laura Cabezas Casanovas

Ha mort als 95 anys. Residia a l’Estartit. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

LLAGOSTERA

Miquel Donate Madrazo

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Lucía Sánchez Vegas. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Llagostera.

LA VALL DE BIANYA

Jaume Rodeja Vila

«En Jaume de Ca La Gracieta»

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Concepció Planella Aulinas. Residia a la Vall de Bianya. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Josep Obrer de La Canya.

PALAFRUGELL

Jacinta Bustos Manchón

Ha mort als 75 anys. Era casada amb Amancio Cabezuelo López. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a l’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

ROSES

Juan Sáenz de Santa María Elizalde

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Rosalia Brunet Ripoll. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

SANT JOAN LES FONTS

Pere Ventura Julià

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Dolors Roura Pinadell. Residia a Sant Joan de les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Joan les Fonts.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Maria Batlles Saboya

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Jaume Camós Salamaña. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

VIDRERES

María Dolores Perales Benítez

Ha mort als 63 anys. Era casada. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Áltima del Gironès.

