Necrològiques del 8 de febrer de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
BLANES
Jacqueline Martínez Tudela
Ha mort als 87 anys. Era soltera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Salvador Renart Vidal
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Nuria. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia de Santa María de Castelló d’Empúries.
L'ESTARTIT
Laura Cabezas Casanovas
Ha mort als 95 anys. Residia a l’Estartit. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
LLAGOSTERA
Miquel Donate Madrazo
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Lucía Sánchez Vegas. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Llagostera.
LA VALL DE BIANYA
Jaume Rodeja Vila
«En Jaume de Ca La Gracieta»
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Concepció Planella Aulinas. Residia a la Vall de Bianya. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Josep Obrer de La Canya.
PALAFRUGELL
Jacinta Bustos Manchón
Ha mort als 75 anys. Era casada amb Amancio Cabezuelo López. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a l’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
ROSES
Juan Sáenz de Santa María Elizalde
Ha mort als 68 anys. Era casat amb Rosalia Brunet Ripoll. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
SANT JOAN LES FONTS
Pere Ventura Julià
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Dolors Roura Pinadell. Residia a Sant Joan de les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Joan les Fonts.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Maria Batlles Saboya
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Jaume Camós Salamaña. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
VIDRERES
María Dolores Perales Benítez
Ha mort als 63 anys. Era casada. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Áltima del Gironès.
Subscriu-te per seguir llegint
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Troballa històrica: Necrópolis amb 26 enterraments al Barri Vell de Girona
- El Girona fitxa un porter que no juga de fa dos anys
- El Trueta en blanc i negre: així era l'hospital dècades enrere
- Soler & Palau retorna la seva seu social a Catalunya vuit anys després
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- Les imatges del descobriment d'una necròpolis al Barri Vell de Girona