Necrològiques del 10 de febrer del 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Begur
Ramon Dalmau Vilanova
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Josefa Vargas Guil. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Begur.
Beuda
Montserrat Soler Naspleda
Ha mort als 78 anys. Era vídua de Marcelino Quintana Verdaguer. Residia a Beuda. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Beuda
Blanes
Vicenç Gironès Perpiñà
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Roser Romaní Giralt. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Cadaquès
Linda Hazel Huertas
Ha mort als 86 anys. Residia a Cadaquès. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Cadaquès.
Cassà de la Selva
Berta Dalmau Ferrer
Ha mort als 73 anys. Era casada amb Miquel Clapés Rocafull. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Girona.
Figueres
Josep Mª Prat Bosch
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Silvia Prat. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Francisco Verdugo Ruiz
Ha mort als 80 anys. Era vidu d’Aurora Moreno López i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
M Miguel Rodríguez Cabero « Rodri»
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Pepi Ruiz Ortiz i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Pere Soler Diumenjó
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Júlia Comas Cortina i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Garrigàs
Adelaida Planella Roura
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Miquel Solà Moradell. Residia a Garrigàs. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Siurana.
Girona
Carmela Pérez Núñez
Ha mort als 66 anys. Era casada amb Mario Sánchez Vicioso. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Girona.
Les Preses
Faustina Llumà Casellas
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Jaume Casals Rovira i tenia una filla. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Sant Pere de Les Preses.
Olot
Maria Font Valeri
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Llorenç Boada Riera i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Carmen Flores Moreno
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Juan Cañero Salazar i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Porqueres
Rosa Amador Navarro
Ha mort als 81 anys. Era vídua de Miguel López Reinoso. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Banyoles.
Sant Dalmai
Joaquima Torrent Viñolas
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Carles Rigau Bonmatí i tenia cinc fills. Residia a Sant Dalmai. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Dalmai.
Sant Hilari Sacalm
Anita Pujol Marlet
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Lluis Moragas Matamalella. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
Santa Cristina d’Aro
Manuel Aguilar López
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Isabel Exposito Fernandez. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimarts a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Vilafant
Francisco Palomino Ortega «PAQUITO»
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Antonia Cordoba Cañadas. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del mati, a la funerària Áltima de Figueres.
