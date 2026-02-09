Necrològiques del 10 de febrer del 2026

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques

Begur

Ramon Dalmau Vilanova

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Josefa Vargas Guil. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Begur.

Beuda

Montserrat Soler Naspleda

Ha mort als 78 anys. Era vídua de Marcelino Quintana Verdaguer. Residia a Beuda. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Beuda

Blanes

Vicenç Gironès Perpiñà

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Roser Romaní Giralt. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Cadaquès

Linda Hazel Huertas

Ha mort als 86 anys. Residia a Cadaquès. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Cadaquès.

Cassà de la Selva

Berta Dalmau Ferrer

Ha mort als 73 anys. Era casada amb Miquel Clapés Rocafull. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Girona.

Figueres

Josep Mª Prat Bosch

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Silvia Prat. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Francisco Verdugo Ruiz

Ha mort als 80 anys. Era vidu d’Aurora Moreno López i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

M Miguel Rodríguez Cabero « Rodri»

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Pepi Ruiz Ortiz i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Pere Soler Diumenjó

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Júlia Comas Cortina i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Garrigàs

Adelaida Planella Roura

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Miquel Solà Moradell. Residia a Garrigàs. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Siurana.

Girona

Carmela Pérez Núñez

Ha mort als 66 anys. Era casada amb Mario Sánchez Vicioso. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Girona.

Les Preses

Faustina Llumà Casellas

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Jaume Casals Rovira i tenia una filla. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Sant Pere de Les Preses.

Olot

Maria Font Valeri

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Llorenç Boada Riera i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Carmen Flores Moreno

Ha mort als 80 anys. Era vídua de Juan Cañero Salazar i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Porqueres

Rosa Amador Navarro

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Miguel López Reinoso. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Banyoles.

Sant Dalmai

Joaquima Torrent Viñolas

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Carles Rigau Bonmatí i tenia cinc fills. Residia a Sant Dalmai. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Dalmai.

Sant Hilari Sacalm

Anita Pujol Marlet

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Lluis Moragas Matamalella. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

Santa Cristina d’Aro

Manuel Aguilar López

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Isabel Exposito Fernandez. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimarts a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Vilafant

Francisco Palomino Ortega «PAQUITO»

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Antonia Cordoba Cañadas. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del mati, a la funerària Áltima de Figueres.

