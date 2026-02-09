Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 9 de febrer de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques / .

Redacció

Redacció

BEGUR

Ramon Dalmau Vilanova

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Josefa Vargas Guil. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Begur.

BLANES

Jacqueline Martínez Tudela

Ha mort als 87 anys. Era soltera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Vicenç Gironès Perpiñà

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Roser Romaní Giralt. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

FIGUERES

Joan Sibecas Ruscalleda

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Concepció. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Josep Mª Prat Bosch

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Silvia Prat. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

FLAÇÀ

Manel Gómez Blanco

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Enriqueta Tarrés Frigola. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cebrià de Flaçà.

GARRIGÀS

Adelaida Planella Roura

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Miquel Solà Moradell. Residia a Garrigàs. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Siurana.

GIRONA

Josep Fontrodona Rocasalva

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Carme Gistau Campo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

PALS

Pere Moreno Marín

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Rosa Pujadas Verdaguer. Residia a Pals. La cerimònia es va celebrar ahir diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Fruitós de Pals.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Manel Bargueño Mendez

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Virginia Carranza Roda. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANT HILARI SACALM

Anita Pujol Marlet

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Lluis Moragas Matamalella. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

SANTA CRISTINA D'ARO

Manuel Aguilar López

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Isabel Exposito Fernandez. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà dimarts a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

LA VALL DE BIANYA

Jaume Rodeja Vila

«En Jaume de Ca La Gracieta»

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Concepció Planella Aulinas. Residia a la Vall de Bianya. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Josep Obrer de La Canya.

VILAJUÏGA

Enric Teixidó Corrius

Ha mort als 60 anys. Era casat amb Carme Ribera Sánchez. Residia a Vilajuïga. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Llançà.

VILAFANT

Francisco Palomino Ortega

«Paquito»

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Antonia Cordoba Cañadas. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del mati, a la funerària Áltima de Figueres.

VILOBÍ D’ONYAR

Juana Sánchez Marcos

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Esteban Navarrete Cárceles. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 la tarda, a la parròquia de Vilobí d´Onyar.

