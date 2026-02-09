Necrològiques del 9 de febrer de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
BEGUR
Ramon Dalmau Vilanova
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Josefa Vargas Guil. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Begur.
BLANES
Jacqueline Martínez Tudela
Ha mort als 87 anys. Era soltera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Vicenç Gironès Perpiñà
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Roser Romaní Giralt. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
FIGUERES
Joan Sibecas Ruscalleda
Ha mort als 68 anys. Era casat amb Concepció. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Josep Mª Prat Bosch
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Silvia Prat. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
FLAÇÀ
Manel Gómez Blanco
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Enriqueta Tarrés Frigola. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cebrià de Flaçà.
GARRIGÀS
Adelaida Planella Roura
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Miquel Solà Moradell. Residia a Garrigàs. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Siurana.
GIRONA
Josep Fontrodona Rocasalva
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Carme Gistau Campo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
PALS
Pere Moreno Marín
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Rosa Pujadas Verdaguer. Residia a Pals. La cerimònia es va celebrar ahir diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Fruitós de Pals.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Manel Bargueño Mendez
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Virginia Carranza Roda. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT HILARI SACALM
Anita Pujol Marlet
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Lluis Moragas Matamalella. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
SANTA CRISTINA D'ARO
Manuel Aguilar López
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Isabel Exposito Fernandez. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà dimarts a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
LA VALL DE BIANYA
Jaume Rodeja Vila
«En Jaume de Ca La Gracieta»
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Concepció Planella Aulinas. Residia a la Vall de Bianya. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Josep Obrer de La Canya.
VILAJUÏGA
Enric Teixidó Corrius
Ha mort als 60 anys. Era casat amb Carme Ribera Sánchez. Residia a Vilajuïga. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Llançà.
VILAFANT
Francisco Palomino Ortega
«Paquito»
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Antonia Cordoba Cañadas. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del mati, a la funerària Áltima de Figueres.
VILOBÍ D’ONYAR
Juana Sánchez Marcos
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Esteban Navarrete Cárceles. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 la tarda, a la parròquia de Vilobí d´Onyar.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Girona és la segona província catalana amb més beneficiaris de la renda garantida
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- Les multes del radar de l’entrada de Salt s’incrementen més d’un 50%
- Un cas d’agressió sexual a Blanes acaba amb una queixa pel tracte rebut per la víctima als jutjats