Necrològiques de l'11 de febrer de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Bellcaire d’Empordà
Enriqueta García Lorente
Ha mort als 89 anys. Era casada amb Antonio Martínez Lozano. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Bellcaire d’Empordà.
Bescanó
Joan Bruns Bonmatí
Ha mort als 94 anys. Era vidu ed Carmen Vila Pinscach. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Salt.
Blanes
Sofía Cebollada Garatachea
Ha mort als 91 anys. Era casada amb Manuel Muñoz Tornero. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
Trini Belmonte Agut
Ha mort als 81 anys. Era soltera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Blanes.
Cassà de la Selva
Berta Dalmau Ferrer
Ha mort als 73 anys. Era casada amb Miquel Clapés Rocafull. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Girona.
Figueres
Francisco Verdugo Ruiz
Ha mort als 80 anys. Era vidu d’Aurora Moreno López i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Dolors Bover Alonso
Ha mort als 85 anys. Era casada amb Enric Xutglà Ruiz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
La Bisbal d’Empordà
Maria Colom Prats
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Miquel Lloberas Geronès. Residia a La Bisbal d´Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al convent dels Franciscans de La Bisbal d´Empordà.
Palamós
Nandu Gironès Llinàs
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Elisa Limeres Martínez. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
Santa Coloma de Farners
Joaquim Banchs Johé
Ha mort als 98 anys. Era vidu d´Angelina Garolera Borrell i tenia dues filles. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Santa Pau
Jaume Masias Mateu
Ha mort als 96 anys. Era Casat amb Carme Font Giró i tenia tres fills. Residia a Santa Pau. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 12 del migdia, a l’església de Santa Maria de Santa Pau.
Serinyà
Trinitat Nogué Codinach
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Pere Gassiot Muixach. Residia a Serinyà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Serinyà.
Vilabertran
Tomás López Romero
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Roser Giménez Font i tenia una filla. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Vilabertran.
