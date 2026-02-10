Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques de l'11 de febrer de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Joan Bruns

Joan Bruns / .

Antoni Romero

Antoni Romero / .

Bellcaire d’Empordà

Enriqueta García Lorente

Ha mort als 89 anys. Era casada amb Antonio Martínez Lozano. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Bellcaire d’Empordà.

Bescanó

Joan Bruns Bonmatí

Ha mort als 94 anys. Era vidu ed Carmen Vila Pinscach. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Salt.

Blanes

Sofía Cebollada Garatachea

Ha mort als 91 anys. Era casada amb Manuel Muñoz Tornero. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

Trini Belmonte Agut

Ha mort als 81 anys. Era soltera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Blanes.

Cassà de la Selva

Berta Dalmau Ferrer

Ha mort als 73 anys. Era casada amb Miquel Clapés Rocafull. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Girona.

Figueres

Francisco Verdugo Ruiz

Ha mort als 80 anys. Era vidu d’Aurora Moreno López i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Girona

Dolors Bover Alonso

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Enric Xutglà Ruiz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

La Bisbal d’Empordà

Maria Colom Prats

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Miquel Lloberas Geronès. Residia a La Bisbal d´Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al convent dels Franciscans de La Bisbal d´Empordà.

Palamós

Nandu Gironès Llinàs

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Elisa Limeres Martínez. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

Santa Coloma de Farners

Joaquim Banchs Johé

Ha mort als 98 anys. Era vidu d´Angelina Garolera Borrell i tenia dues filles. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Santa Pau

Jaume Masias Mateu

Ha mort als 96 anys. Era Casat amb Carme Font Giró i tenia tres fills. Residia a Santa Pau. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 12 del migdia, a l’església de Santa Maria de Santa Pau.

Serinyà

Trinitat Nogué Codinach

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Pere Gassiot Muixach. Residia a Serinyà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Serinyà.

Vilabertran

Tomás López Romero

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Roser Giménez Font i tenia una filla. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Vilabertran.

