Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
CarnavalsGirona DelíciaAgenda GironaGirona FCSpar GironaBàsquet Girona
instagramlinkedin

Necrològiques del 12 de febrer de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Banyoles

Rosa Rovirola Salvatella

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joaquim Coromí Martí. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

Blanes

Sofía Cebollada Garatachea

Ha mort als 91 anys. Era casada amb Manuel Muñoz Tornero. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

Trini Belmonte Agut

Ha mort als 81 anys. Era soltera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà passat dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Blanes.

Cornellà de Terri

Montserrat Matas Coll

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Josep Brunsó Oliveras i tenia dos fills. Residia a Cornellà de Terri. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Pere de Cornellà de Terri.

Figueres

Clara Carrillo Cachazo

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Eduardo Piñar. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

Girona

Dolors Bover Alonso

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Enric Xutglà Ruiz. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Pere Casadellà Reig

Ha mort als 78 anys. Tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Àltima de Girona.

Carme Grau Saurí

Ha mort als 73 anys. Era soltera. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Pepa Redondo García

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Rafael Serrano Calmaestra. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Hostalric

Rosa Maria Massaguer Blanche

Ha mort als 71 anys. Era vídua de Jaume

Montsant Mora. Residia a Hostalric.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Socors d’Hostalric,

La Bisbal d’Empordà

Maria Colom Prats

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Miquel Lloberas Geronès. Residia a La Bisbal d’Empordà.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al convent dels Franciscans de La Bisbal d’Empordà.

Jan Sabater Dalmau

Ha mort als 12 anys. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

Llagostera

Lluís Planas Vall-llosera

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Marina Esteva Mallorquí. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.

Llambilles

Francesc Cillán García

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Núria Criach Bosch i tenia dos fills. Residia a Llambilles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Llambilles.

Maçanet de la Selva

Francisco Javier Pérez Zapiain

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Anna Quellos Ruhí. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Montcal - Canet d’Adri

Paquita Rius Puig

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Félix Colomé Casas. Residia a Montcal. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Montcal de Canet d’Adri.

Palamós

Antoni Romero Ullastres

Ha mort als 91 anys. Era casat amb LLuïsa Estañol Rotllan. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Roses

Dolors Ponsí Sanés

Ha mort als 67 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

Salt

Manuel Pancorbo Coronil

Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Ana Ortiz

Morilla. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Feliu de Guíxols

Juan Jose Gonzalez Lopez

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Leidy Johana Restrepo Gonzalez. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Torroella de Montgrí

Maria Teresa Sureda Fontanella

Ha mort als 73 anys. Era vídua de Jaume Andrés Díaz. Residia a Torroella de Montgrí.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

Vidreres

Francisco Llinàs Deulofeu

«Xicu»

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Dolors Campmajó Freixas. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Vidreres.

Vilafant

Ana María Cintado Becerra

Notícies relacionades

Ha mort als 78 anys. Era casada amb José Medinilla García i tenia tres fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents