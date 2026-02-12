Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
VentadaFerit greu pel ventdades aeroport GironaTaxa de residusGirona DelíciaGirona FC
instagramlinkedin

Necrològiques del 13 de febrer de 2025

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / .

Redacció

Redacció

Girona

BANYOLES

Rosa Rovirola Salvatella

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joaquim Coromí Martí. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

Manuel Ruiz Giménez

Ha mort als 81 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, al tanatori Áltima de Girona.

BLANES

Trini Belmonte Agut

Ha mort als 81 anys. Era soltera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Blanes.

FIGUERES

Clara Carrillo Cachazo

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Eduardo Piñar. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

GIRONA

Carme Grau Saurí

Ha mort als 73 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Pepa Redondo García

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Rafael Serrano Calmaestra. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Catalina Benzal Vicente

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Diego Gerez Gerez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Pont Major de Girona.

LES FONTS

Assumpció Llens Busquets

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Lluís Sanglas Puigdemont. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, es 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cristòfor de les Fonts.

LES PRESES

Matías Ibáñez Somovilla

Ha mort als 81 anys. Eera vidu de Maria Font Vilarrasa. Residia a les Preses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere, de Les Preses.

LLANÇÀ

Roser Porta Massot

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Francesc González Palacios. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Áltima de LLançà.

LLAGOSTERA

José Malagón Granados

Ha mort als 81 anys. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.

LLAMBILLES

Francesc Cillán García

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Núria Criach Bosch i tenia dos fills. Residia a Llambilles.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Llambilles.

MAÇANET DE LA SELVA

Francisco Javier Pérez Zapiain

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Anna Quellos Ruhí. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

MEDINYÀ-SANT JULIÀ DE RAMIS

Ramon Fàbregas Crous

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Engràcia Subirós Vergés. Residia a Medinyà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Medinyà.

OLOT

Remei Busquets muriscot

Ha mort als 100 anys. Era vídua de Joan Perramon Rossell. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAMÓS

Antoni Romero Ullastres

Ha mort als 91 anys. Era casat amb LLuïsa Estañol Rotllan. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Faustino Domingo Herrerias

Ha mort als 84 anys. Era vidu de Presentación Rodríguez Moreno. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós

SALT

Miguel Ángel Santos Dorante

Ha mort als 64 anys. Era solter. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Juan Jose Gonzalez Lopez

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Leidy Johana Restrepo Gonzalez. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Margarita Baso Coll

Ha mort als 66 anys. Era casada amb Lorenzo González Valverde. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

VENTALLÓ

Mª Teresa Mitjavila Brugat

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Pere Pujolas Calbet i tenia dos fills. Residia a Ventalló. La cerimònia es va celebrarà ahir, a les 5 de la tarda, al crematori de la funerària Vicens de Figueres.

VIDRERES

Francisco Llinàs Deulofeu

«Xicu»

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Dolors Campmajó Freixas. Residia a Vidreres. La cerimònia serà avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Vidreres.

VILAJUÏGA

Josep Llosa Algans

Notícies relacionades

Ha mort als 82 anys. Era vidu de Montserrat Comas Bech i tenia una filla. Residia a Vilajuïga. La cerimònia serà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents