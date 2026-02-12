Necrològiques del 13 de febrer de 2025
Consulta els obituaris d'aquest divendres
BANYOLES
Rosa Rovirola Salvatella
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joaquim Coromí Martí. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
Manuel Ruiz Giménez
Ha mort als 81 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, al tanatori Áltima de Girona.
BLANES
Trini Belmonte Agut
Ha mort als 81 anys. Era soltera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Blanes.
FIGUERES
Clara Carrillo Cachazo
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Eduardo Piñar. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
GIRONA
Carme Grau Saurí
Ha mort als 73 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Pepa Redondo García
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Rafael Serrano Calmaestra. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Catalina Benzal Vicente
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Diego Gerez Gerez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Pont Major de Girona.
LES FONTS
Assumpció Llens Busquets
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Lluís Sanglas Puigdemont. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, es 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cristòfor de les Fonts.
LES PRESES
Matías Ibáñez Somovilla
Ha mort als 81 anys. Eera vidu de Maria Font Vilarrasa. Residia a les Preses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere, de Les Preses.
LLANÇÀ
Roser Porta Massot
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Francesc González Palacios. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Áltima de LLançà.
LLAGOSTERA
José Malagón Granados
Ha mort als 81 anys. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.
LLAMBILLES
Francesc Cillán García
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Núria Criach Bosch i tenia dos fills. Residia a Llambilles.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Llambilles.
MAÇANET DE LA SELVA
Francisco Javier Pérez Zapiain
Ha mort als 67 anys. Era casat amb Anna Quellos Ruhí. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
MEDINYÀ-SANT JULIÀ DE RAMIS
Ramon Fàbregas Crous
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Engràcia Subirós Vergés. Residia a Medinyà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Medinyà.
OLOT
Remei Busquets muriscot
Ha mort als 100 anys. Era vídua de Joan Perramon Rossell. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PALAMÓS
Antoni Romero Ullastres
Ha mort als 91 anys. Era casat amb LLuïsa Estañol Rotllan. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Faustino Domingo Herrerias
Ha mort als 84 anys. Era vidu de Presentación Rodríguez Moreno. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós
SALT
Miguel Ángel Santos Dorante
Ha mort als 64 anys. Era solter. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Juan Jose Gonzalez Lopez
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Leidy Johana Restrepo Gonzalez. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Margarita Baso Coll
Ha mort als 66 anys. Era casada amb Lorenzo González Valverde. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
VENTALLÓ
Mª Teresa Mitjavila Brugat
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Pere Pujolas Calbet i tenia dos fills. Residia a Ventalló. La cerimònia es va celebrarà ahir, a les 5 de la tarda, al crematori de la funerària Vicens de Figueres.
VIDRERES
Francisco Llinàs Deulofeu
«Xicu»
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Dolors Campmajó Freixas. Residia a Vidreres. La cerimònia serà avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Vidreres.
VILAJUÏGA
Josep Llosa Algans
Ha mort als 82 anys. Era vidu de Montserrat Comas Bech i tenia una filla. Residia a Vilajuïga. La cerimònia serà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.