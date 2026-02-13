Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dol al món sardanista: Mor Antoni Romero, president honorari de l’Agrupació Costa Brava de Palamós

Antoni Romero

Montserrat Juvanteny Espelt

Palamós

Antoni Romero, que ha estat una icona del sardanisme a Palamós, ens ha deixat. Tenia 91 anys. El comiat ha tingut lloc el divendres dia 13 a Palamós, a les 16:30 a l'Església de Santa Maria del Mar de Palamós. Un grup de músics de les cobles Baix Empordà i Badia de Palamós, han interpretat tres sardanes durant la cerimonia; “Somni, per tu plor” i “Mar de Palamós”, en homenatge a Romero.

La formació de onze músics ha estat composta per Narcis Baulida (flabiol), Juli Canal i Lluis Bofill (tibles, Marçal Gallego i Marti Camós (tenores), Sergi Basart i Lluis Mercader (trompetes, Pere Minobas (Trombó, Ivan Joanals i Josep Lluis Castelló (fiscorns) i Jordi Bonaventura(Contrabaix).

Romero té al darrera un important curriculum, ens diferents aspectes cultural a la vila de Palamós:

  • Va ser director de l'Escola Vila-romà, de Sant Joan de Palamós, durant més de 30 anys.
  • President de l'Agrupació Sardanista Costa Brava (ASCB) durant gairebé 10 anys (16 anys segons Josep Casas) i fins a la tardor de 2001.
  • President d'Honor de l'Agrupació Sardanista Costa Brava des de 2001 .
  • Col·laborador incansable del llibre de l'Aplec de la Sardana de Palamós (1986-1999)
  • Membre de la Comissió del Pubillatge de la Sardana de Palamós (2004).
  • Cofundador de les Trobades Sardanistes Infantils de les Comarques de Girona.
  • Promotor dels cursets d'ensenyament de la sardana a les escoles de Palamós i Sant Joan.
  • Dinamitzador i presentador de la Fira Nadalenca de Palamós durant molts anys.
  • L'Ajuntament de Palamós li va atorgar l'Escut d'Or de la Vila de Palamós en reconeixement a la seva tasca educativa, social i cultural.

Tenia 5 sardanes dedicades (3 directament i 2 de forma indirecta):

  • “Amic Romero, endavant!”, de Lluís Durant i Massaguer (1993).
  • "En Josep, l’Antoni i en Pere”, d'Emili Juanals i Roqué (1996). Fa referència a Josep Casas i Busquets, Antoni Romero i Ullastres i Pere Minobas i Serrallonga, tots ells membres de junta de l'Agrupació Sardanista Costa Brava de Palamós.
  • “L’Escola Vila-romà”, d'Emili Juanals i Roqué (1997), en referència als 25 anys d'existència de l'escola de la que, en aquells anys, Antoni Romero n'era el director.
  • “30è aniversari de l’Agrupació Sardanista Costa Brava”, d'Emili Juanals i Roqué (1998). Antoni Romero n'era el president.
  • “Per la Lluïsa i l’Antoni”, d'Emili Juanals i Roqué (2001), dedicada al matrimoni format per Lluïsa Estañol i Antoni Romero.

