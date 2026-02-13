Necrològiques del 14 de febrer de 2025

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

ANGLÈS

Francisca Colomer Rius

Ha mort als 79 anys. Era vídua de Josep Faixeda. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

BLANES

Trini Belmonte Agut

Ha mort als 81 anys. Era soltera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Blanes.

Josep Maria Sagrera Lloveras

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Maria Dolors Ribas Bernat. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Juan Miguel Hurtado Valenzuela

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Francisca Espert Luján. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanantori Mémora de Blanes.

GIRONA

Jordi Araus Forgas

Ha mort als 83 anys. Era vidu de Rosa Maria Llompart Ginesta. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LLANÇÀ

Alejandro Darder Granollers

«Jandro del bar Felip»

Ha mort als 64 anys. Era casat amb Mari Cortés. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanantori Áltima de Llançà.

MAÇANET DE LA SELVA

Joan Selva Codina

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Pepita Felip Hurtós. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

SALT

Miguel Ángel Santos Dorante

Ha mort als 64 anys. Era solter. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Albert Gironès Costa

Ha mort als 100 anys. Era vidu de Montserrat Domenech Vilà i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà passat dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.

SANT PERE PESCADOR

Encarnació Andreu Orriols

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Costa Salleras. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Pescador.

