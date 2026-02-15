Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 15 de febrer de 2025

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

BLANES

María Josefa Ramos Blanco

Ha mort als 67 anys. Residia a Blanes. La cerimònia serà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sta. Maria de Blanes.

FIGUERES

José Ángel Martín López de Ipiña

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Angela Mora Mora i tenia una filla. Residia a Figueres. Serà incinerat avui diumenge, a les 2 de la tarda, a la Funerària Vicens.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Albert Gironès Costa

Ha mort als 100 anys. Era vidu de Montserrat Domenech Vilà i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Isabel Duñach Roig

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Salvador Rodas Suriñach i tenia quatre fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Joaquima Coll Masachs

Ha mort als 78 anys. Era vídua de Joan Pagès Bonfill. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Buixalleu.

