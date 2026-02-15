Necrològiques del 15 de febrer de 2025
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
BLANES
María Josefa Ramos Blanco
Ha mort als 67 anys. Residia a Blanes. La cerimònia serà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sta. Maria de Blanes.
FIGUERES
José Ángel Martín López de Ipiña
Ha mort als 68 anys. Era casat amb Angela Mora Mora i tenia una filla. Residia a Figueres. Serà incinerat avui diumenge, a les 2 de la tarda, a la Funerària Vicens.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Albert Gironès Costa
Ha mort als 100 anys. Era vidu de Montserrat Domenech Vilà i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Isabel Duñach Roig
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Salvador Rodas Suriñach i tenia quatre fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Joaquima Coll Masachs
Ha mort als 78 anys. Era vídua de Joan Pagès Bonfill. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Buixalleu.
- El mal temps no afluixa i obliga a suspendre rues de carnaval a la Costa Brava
- Mor Jordi Araus, el fundador de la botiga de joguines Araus de Girona
- Girona sancionarà una altra empresa per omplir la ciutat de cartells
- El judici de la família Ortega Monasterio contra TV3 per “Murs de silenci” ja té data
- Girona deixa de sancionar els usuaris de patinet que no porten casc després de multar-ne quasi 400
- Roben en dues botigues de Girona i intenten pagar amb una targeta sostreta
- Em passava més hores muntant la carrossa de Carnaval que a la feina
- Girona farà obres d’emergència a la plaça Catalunya perquè té un centenar de bigues rovellades