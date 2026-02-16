Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 16 de febrer

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

ANGLÈS

Rafael Ariza Montes

Ha mort als 85 anys. Era vidu de Rosario Escobar Campaña. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

BLANES

María Josefa Ramos Blanco

Ha mort als 67 anys. Residia a Blanes. La cerimònia serà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sta. Maria de Blanes.

CABANES

Mercè Olivet Roura

Ha mort als 75 anys. Era casada amb Rafel Cortés Laguna i tenia dos fills. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.

FIGUERES

Asunción González Martínez

Ha mort als 84 anys. Tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Anna Mont Condom

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jordi Puig Recasens. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Manuel García Ojeda

Ha mort als 62 anys. Era casat amb Dolores Rodríguez Cano. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

L’ESCALA

Santiago Lermo Figueras

Ha mort als 76 anys. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALAMÓS

Sisquet Benaiges Llambrich

Ha mort als 95 anys. Era vidu de Neus Samarra Balfegó. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Albert Gironès Costa

Ha mort als 100 anys. Era vidu de Montserrat Domenech Vilà i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Joaquima Coll Masachs

Ha mort als 78 anys. Era vídua de Joan Pagès Bonfill. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Buixalleu.

VILOPRIU

Isabel Mascarós Llorens

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Maurici Vilardell Bosch. Residia a Vilopriu. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

