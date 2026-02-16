Necrològiques del 16 de febrer
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
ANGLÈS
Rafael Ariza Montes
Ha mort als 85 anys. Era vidu de Rosario Escobar Campaña. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
BLANES
María Josefa Ramos Blanco
Ha mort als 67 anys. Residia a Blanes. La cerimònia serà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sta. Maria de Blanes.
CABANES
Mercè Olivet Roura
Ha mort als 75 anys. Era casada amb Rafel Cortés Laguna i tenia dos fills. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.
FIGUERES
Asunción González Martínez
Ha mort als 84 anys. Tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Anna Mont Condom
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jordi Puig Recasens. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Manuel García Ojeda
Ha mort als 62 anys. Era casat amb Dolores Rodríguez Cano. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
L’ESCALA
Santiago Lermo Figueras
Ha mort als 76 anys. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PALAMÓS
Sisquet Benaiges Llambrich
Ha mort als 95 anys. Era vidu de Neus Samarra Balfegó. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Albert Gironès Costa
Ha mort als 100 anys. Era vidu de Montserrat Domenech Vilà i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Joaquima Coll Masachs
Ha mort als 78 anys. Era vídua de Joan Pagès Bonfill. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Buixalleu.
VILOPRIU
Isabel Mascarós Llorens
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Maurici Vilardell Bosch. Residia a Vilopriu. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
