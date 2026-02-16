Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 17 de febrer

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Lola Tulsà Rigau

Lola Tulsà Rigau / .

CABANES

Mercè Olivet Roura

Ha mort als 75 anys. Era casada amb Rafel Cortés Laguna i tenia dos fills. Residia a Cabanes.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.

FIGUERES

Ramona Salip de Falgas

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Martí Costa Pagès. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Manuel Martín Madrid

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Montserrat Costa. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Antonia Quiñones del Rio

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Ramon Alcalá Sánchez. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Germans Sabat.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Josep Sacot Lladó

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Mª Dolors Vancells Pla. Residia a la Bisbal d’Empordà.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Antonia Ropero Benítez

Ha mort als 89 anys. Residia a la Bisbal d’Empordà.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

OLOT

Ángeles Álvarez Clua

Ha mort als 80 anys. Era vídua de Celedonio López López. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Isabel Barnadas Agustí

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Jordi Castells Serrat. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

SALT

Lola Tulsà Rigau

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep Gea Castaño. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

Fernando Solà Gassió

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Mercè Rigau Mercader. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

SANT PERE PESCADOR

Mercè Prat Camps

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Floreal Serrat. Residia a Sant Pere Pescador.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere Pescador.

VIDRERES

Esperanza de Castro Rodríguez

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Ruhí Babot i tenia dos fills. Residia a Vidreres.

La incineració se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 8 de la tarda, al crematori Mémora de Girona.

TEMES

