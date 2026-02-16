Necrològiques del 17 de febrer
CABANES
Mercè Olivet Roura
Ha mort als 75 anys. Era casada amb Rafel Cortés Laguna i tenia dos fills. Residia a Cabanes.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.
FIGUERES
Ramona Salip de Falgas
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Martí Costa Pagès. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Manuel Martín Madrid
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Montserrat Costa. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Antonia Quiñones del Rio
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Ramon Alcalá Sánchez. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Germans Sabat.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Josep Sacot Lladó
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Mª Dolors Vancells Pla. Residia a la Bisbal d’Empordà.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Antonia Ropero Benítez
Ha mort als 89 anys. Residia a la Bisbal d’Empordà.
La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
OLOT
Ángeles Álvarez Clua
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Celedonio López López. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Isabel Barnadas Agustí
Ha mort als 81 anys. Era vídua de Jordi Castells Serrat. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
SALT
Lola Tulsà Rigau
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep Gea Castaño. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
Fernando Solà Gassió
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Mercè Rigau Mercader. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
SANT PERE PESCADOR
Mercè Prat Camps
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Floreal Serrat. Residia a Sant Pere Pescador.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere Pescador.
VIDRERES
Esperanza de Castro Rodríguez
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Ruhí Babot i tenia dos fills. Residia a Vidreres.
La incineració se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 8 de la tarda, al crematori Mémora de Girona.
