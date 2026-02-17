Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 18 de febrer

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

CAÇÀ DE PELRAS - CORÇÀ

Antonia Ropero Benítez

Ha mort als 89 anys. Residia a Caça de Pelras.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

FIGUERES

Àngela Planas Riu

Ha mort als 91 anys. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Montserrat Seguí Vidal

Ha mort als 102 anys. Era vídua de Josep Corominas Feliu. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Antonia Ropero Benítez

Ha mort als 89 anys. Residia a la Bisbal d’Empordà.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

Joan Sors Estrabau

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Isabel Sala Navarro. Residia a la Bisbal d’Empordà.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

LA JONQUERA

Mauricio Parra Arias

Ha mort als 47 anys. Era casat amb Liliana. Residia a la Jonquera.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de la Jonquera.

LLAGOSTERA

Martí Martí Menció

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Pilar Ribas Ferrer. Residia a Llagostera.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.

Ana Zumaquero Gómez

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Juan Pérez Fernández. Residia a Llagostera.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 1/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.

MAÇANET DE LA SELVA

Rosa Panosa Panella

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Oliveras Colomé. Residia a Maçanet de la Selva.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Martorell de Maçanet de la Selva.

OLOT

María del Carmen Lorenzo Pérez

Ha mort als 83 anys. Tenia cinc fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la Basílica parroquial de Sant Esteve, d’Olot.

Conxita Serrat Sargatal

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Vilarrasa Casals i tenia tres fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.

SALT

Domingo Patiño Rodríguez

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Adoración García Guidu. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SANT GREGORI

Miquel Puig Collell

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Assumpció Gispert Lloveras. Residia a Sant Gregori.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

SARRIÀ DE TER

Petra Pérez Granero

Ha mort als 80 anys. Era casada amb Alejo Carroza Pozo. Residia a Sarrià de Ter.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.

VIDRERES

José Fernández Ortega

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Pilar Batllosera Figueras. Residia a Vidreres.

La vetlla tindrà lloc avui dimecres de 10 del matí a 2 del migdia, al tanatori La Selva de Vidreres.

