Necrològiques del 18 de febrer
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
CAÇÀ DE PELRAS - CORÇÀ
Antonia Ropero Benítez
Ha mort als 89 anys. Residia a Caça de Pelras.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
FIGUERES
Àngela Planas Riu
Ha mort als 91 anys. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Montserrat Seguí Vidal
Ha mort als 102 anys. Era vídua de Josep Corominas Feliu. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Antonia Ropero Benítez
Ha mort als 89 anys. Residia a la Bisbal d’Empordà.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
Joan Sors Estrabau
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Isabel Sala Navarro. Residia a la Bisbal d’Empordà.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
LA JONQUERA
Mauricio Parra Arias
Ha mort als 47 anys. Era casat amb Liliana. Residia a la Jonquera.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de la Jonquera.
LLAGOSTERA
Martí Martí Menció
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Pilar Ribas Ferrer. Residia a Llagostera.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.
Ana Zumaquero Gómez
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Juan Pérez Fernández. Residia a Llagostera.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 1/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.
MAÇANET DE LA SELVA
Rosa Panosa Panella
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Oliveras Colomé. Residia a Maçanet de la Selva.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Martorell de Maçanet de la Selva.
OLOT
María del Carmen Lorenzo Pérez
Ha mort als 83 anys. Tenia cinc fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la Basílica parroquial de Sant Esteve, d’Olot.
Conxita Serrat Sargatal
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Vilarrasa Casals i tenia tres fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.
SALT
Domingo Patiño Rodríguez
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Adoración García Guidu. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
SANT GREGORI
Miquel Puig Collell
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Assumpció Gispert Lloveras. Residia a Sant Gregori.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
SARRIÀ DE TER
Petra Pérez Granero
Ha mort als 80 anys. Era casada amb Alejo Carroza Pozo. Residia a Sarrià de Ter.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.
VIDRERES
José Fernández Ortega
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Pilar Batllosera Figueras. Residia a Vidreres.
La vetlla tindrà lloc avui dimecres de 10 del matí a 2 del migdia, al tanatori La Selva de Vidreres.
