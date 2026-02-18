Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 19 de febrer

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

BANYOLES

Dolors Salrà Serra

Ha mort als 93 anys. Era casada amb Ricard Torrent Batlle. Residia a Banyoles.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

CELRÀ

Ramón Fernández Palomares

Ha mort als 87 anys. Era vidu d’Antonia Ruíz Arribas. Residia a Celrà.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Celrà.

FIGUERES

Felicidad Alonso Pascual

Ha mort als 87 anys. Era vídua de José María Vaquero Vicente i tenia quatre fills. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.

Ramon Roig Serra

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Teresa Puig Baguda. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Nieves Ramírez Ramon

Ha mort als 79 anys. Era vídua de Domènec Masó i Triola. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Maria Carme Soler i Ribaudí

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Maria Sagristà Rodó. Residia a Igualada.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Joan Sors Estrabau

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Isabel Sala Navarro. Residia a la Bisbal d’Empordà.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

OLOT

Elisa Hernando Martínez

Ha mort als 77 anys. Era casada amb Ricard Cardenal Pastor i tenia tres fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la Capella del Cementiri d’Olot.

PALAFRUGELL

Antonio Rubio Ruiz

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Maria Fiego Cruz. Residia a Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Jesús Delgado Romero

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Josefa Padilla Verdún. Residia a Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palagrugell.

ROSES

Pere Cervera Ferrer

Ha mort als 91 anys. Residia a Barcelona.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Pedro García Palenzuela

Ha mort als 77 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANT GREGORI

Miquel Puig Collell

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Assumpció Gispert Lloveras. Residia a Sant Gregori.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del mati, al tanatori Mémora de Girona.

