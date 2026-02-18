Necrològiques del 19 de febrer
BANYOLES
Dolors Salrà Serra
Ha mort als 93 anys. Era casada amb Ricard Torrent Batlle. Residia a Banyoles.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
CELRÀ
Ramón Fernández Palomares
Ha mort als 87 anys. Era vidu d’Antonia Ruíz Arribas. Residia a Celrà.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Celrà.
FIGUERES
Felicidad Alonso Pascual
Ha mort als 87 anys. Era vídua de José María Vaquero Vicente i tenia quatre fills. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.
Ramon Roig Serra
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Teresa Puig Baguda. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Nieves Ramírez Ramon
Ha mort als 79 anys. Era vídua de Domènec Masó i Triola. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Maria Carme Soler i Ribaudí
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Maria Sagristà Rodó. Residia a Igualada.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Joan Sors Estrabau
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Isabel Sala Navarro. Residia a la Bisbal d’Empordà.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
OLOT
Elisa Hernando Martínez
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Ricard Cardenal Pastor i tenia tres fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la Capella del Cementiri d’Olot.
PALAFRUGELL
Antonio Rubio Ruiz
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Maria Fiego Cruz. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Jesús Delgado Romero
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Josefa Padilla Verdún. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palagrugell.
ROSES
Pere Cervera Ferrer
Ha mort als 91 anys. Residia a Barcelona.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Pedro García Palenzuela
Ha mort als 77 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT GREGORI
Miquel Puig Collell
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Assumpció Gispert Lloveras. Residia a Sant Gregori.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del mati, al tanatori Mémora de Girona.
