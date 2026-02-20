Necrològiques del 21 de febrer
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Angelina Virosella Sitjar
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Jaume Reixach Costeja i tenia un fill. Residia a Avinyonet de Puigventós.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Esteve d’Avinyonet de Puigventós.
BIURE
Antonio Vallet Oliver
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Aimee Coste Granon. Residia a Biure.
La cerimònia serà demà diumenge, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
BONMATÍ
Maria Masachs Crous
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Manel Puig Comas. Residia a Bonmatí.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Bonmatí.
FIGUERES
Irene Torramilans Bosacoma
Ha mort als 102 anys. Era vídua d’Esteve Gumà Fornells. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia d’Albons.
L’ESCALA
Nuri Callol Casagran
Ha mort als 76 anys. Era soltera. Residia a l’Escala.
La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
FONTCoberta
Sergio Secondiano Sacchi
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Ausonia Trento. Residia a Fontcoberta.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
GIRONA
Zoilo Campanón Álvarez
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maximina Pintiado Suárez. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
ORDIS
Josep Nolla i Piñol
Ha mort als 81 anys. Era vidu de Mercè González i Fernández. Residia a Ordis.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia d’Ordis.
PALAMÓS
Carmen Figueras Darnaculleta
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Ramon Juan Pastó Figueras. Residia a Palamós.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
ROSES
Klaus Hermann
Ha mort als 81 anys. Era vidu de Fernanda Fiedlar. Residia a Roses.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.
SALT
José Atrio Garcia
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Isabel Blanco i tenia dos fills. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Altima de Girona.
