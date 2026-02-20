Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 21 de febrer

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Angelina Virosella Sitjar

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Jaume Reixach Costeja i tenia un fill. Residia a Avinyonet de Puigventós.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Esteve d’Avinyonet de Puigventós.

BIURE

Antonio Vallet Oliver

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Aimee Coste Granon. Residia a Biure.

La cerimònia serà demà diumenge, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

BONMATÍ

Maria Masachs Crous

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Manel Puig Comas. Residia a Bonmatí.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Bonmatí.

FIGUERES

Irene Torramilans Bosacoma

Ha mort als 102 anys. Era vídua d’Esteve Gumà Fornells. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia d’Albons.

L’ESCALA

Nuri Callol Casagran

Ha mort als 76 anys. Era soltera. Residia a l’Escala.

La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

FONTCoberta

Sergio Secondiano Sacchi

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Ausonia Trento. Residia a Fontcoberta.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

GIRONA

Zoilo Campanón Álvarez

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maximina Pintiado Suárez. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

ORDIS

Josep Nolla i Piñol

Ha mort als 81 anys. Era vidu de Mercè González i Fernández. Residia a Ordis.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia d’Ordis.

PALAMÓS

Carmen Figueras Darnaculleta

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Ramon Juan Pastó Figueras. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

ROSES

Klaus Hermann

Ha mort als 81 anys. Era vidu de Fernanda Fiedlar. Residia a Roses.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.

SALT

José Atrio Garcia

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Isabel Blanco i tenia dos fills. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Altima de Girona.

