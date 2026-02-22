Necrològiques del 22 de febrer
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
AMER
Pepita Fontàs Roca
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Josep Carbonés Viñolas. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.
BIURE
Antonio Vallet Oliver
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Aimee Coste Granon. Residia a Biure. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
BREDA
Meritxell Molins Torres
Ha mort als 85 anys. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llop de Riells i Viabrea.
CABANES
Margarita Casadellà Juanola
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jaume Saguer Burjó i tenia una filla. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.
FONTETA
Àngela Ametller Fontanella
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Costa Feliú. Residia a Fonteta. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.
GIRONA
Pedro Sanjuan Martínez
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Maria Isabel Catalina Melús. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Quimet Pagès Sala
Ha mort als 93 anys. Era vidu d’Anna Oliveras de Palol. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Luis Coll Roig
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Vera Lyn Whittall Roberts. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori de Palafrugell.
LA VALL DE BIANYA
Pere Prat Montlleó
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Rosa Recasens Santamaria i tenia una filla. Residia a La Canya-La Vall de Bianya. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.
L'ESCALA
Nuri Callol Casagran
Ha mort als 76 anys. Era soltera. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
PALAFRUGELL
Frasquito Ariza Colmenero
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Emilia Hurtado Herruzo. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori de Palafrugell.
SALT
José Atrio Garcia
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Isabel Blanco i tenia dos fills. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Altima de Girona.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Sion Vea Albertí
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Estañol Dalmau i tenia cinc fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SARRIÀ DE TER
Maria Dolors Garriga Tarré
Ha mort als 81 anys. Era soltera. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.
SILS
Pitu Massaguer Soler
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Conxita Gómez Comas i tenia un fill. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sils.
VIDRERES
Rosa Xampeny Vallicrosa
Ha mort als 82 anys. Era Era vídua de Josep Julià Ferrer i tenia dos fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, a la parròquia de Vidreres.
VILOBÍ D'ONYAR
Josep Buch Pujol
Ha mort als 59 anys. Era casat amb Dolors Oliveras Ferrerós. Residia a Vilobí d´Onyar. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
