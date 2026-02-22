Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 22 de febrer

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Necrològiques

AMER

Pepita Fontàs Roca

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Josep Carbonés Viñolas. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.

BIURE

Antonio Vallet Oliver

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Aimee Coste Granon. Residia a Biure. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

BREDA

Meritxell Molins Torres

Ha mort als 85 anys. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llop de Riells i Viabrea.

CABANES

Margarita Casadellà Juanola

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jaume Saguer Burjó i tenia una filla. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.

FONTETA

Àngela Ametller Fontanella

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Costa Feliú. Residia a Fonteta. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.

GIRONA

Pedro Sanjuan Martínez

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Maria Isabel Catalina Melús. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Quimet Pagès Sala

Ha mort als 93 anys. Era vidu d’Anna Oliveras de Palol. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

Luis Coll Roig

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Vera Lyn Whittall Roberts. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori de Palafrugell.

LA VALL DE BIANYA

Pere Prat Montlleó

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Rosa Recasens Santamaria i tenia una filla. Residia a La Canya-La Vall de Bianya. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.

L'ESCALA

Nuri Callol Casagran

Ha mort als 76 anys. Era soltera. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

PALAFRUGELL

Frasquito Ariza Colmenero

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Emilia Hurtado Herruzo. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori de Palafrugell.

SALT

José Atrio Garcia

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Isabel Blanco i tenia dos fills. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Altima de Girona.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Sion Vea Albertí

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Estañol Dalmau i tenia cinc fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SARRIÀ DE TER

Maria Dolors Garriga Tarré

Ha mort als 81 anys. Era soltera. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.

SILS

Pitu Massaguer Soler

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Conxita Gómez Comas i tenia un fill. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sils.

VIDRERES

Rosa Xampeny Vallicrosa

Ha mort als 82 anys. Era Era vídua de Josep Julià Ferrer i tenia dos fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, a la parròquia de Vidreres.

VILOBÍ D'ONYAR

Josep Buch Pujol

Ha mort als 59 anys. Era casat amb Dolors Oliveras Ferrerós. Residia a Vilobí d´Onyar. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

TEMES

