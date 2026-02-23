Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 23 de febrer

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

AMER

Pepita Fontàs Roca

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Josep Carbonés Viñolas. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.

BREDA

Meritxell Molins Torres

Ha mort als 85 anys. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llop de Riells i Viabrea.

CABANES

Margarita Casadellà Juanola

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jaume Saguer Burjó i tenia una filla. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.

CAMÓS

Joan Bosch Frigola

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Àngela Moret Subirós. Residia a Camós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori de Banyoles.

CASSÀ DE LA SELVA

Esperança Godoy Campsolinas

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Carreras Horta. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva.

FIGUERES

Margarita Feliu Peiris

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Esteve Sánchez Galán i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.

FONTETA

Àngela Ametller Fontanella

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Costa Feliú. Residia a Fonteta. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.

GIRONA

Pedro Sanjuan Martínez

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Maria Isabel Catalina Melús. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Ramon Mulleras Sitjà

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Salustiana Sobrino Agüera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori de Girona

L'ESCALA

Nuri Callol Casagran

Ha mort als 76 anys. Era soltera. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

MOLLET DE PERALADA

Catalina Pujadas Quintana

Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Àngel Riera Clos i tenia un fill. Residia a Mollet de Peralada. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cebrià de Mollet de Peralada.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Sion Vea Albertí

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Estañol Dalmau i tenia cinc fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SARRIÀ DE TER

Maria Dolors Garriga Tarré

Ha mort als 81 anys. Era soltera. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.

SILS

Pitu Massaguer Soler

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Conxita Gómez Comas i tenia un fill. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sils.

TEMES

