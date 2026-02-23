Necrològiques del 23 de febrer
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
AMER
Pepita Fontàs Roca
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Josep Carbonés Viñolas. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.
BREDA
Meritxell Molins Torres
Ha mort als 85 anys. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llop de Riells i Viabrea.
CABANES
Margarita Casadellà Juanola
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jaume Saguer Burjó i tenia una filla. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.
CAMÓS
Joan Bosch Frigola
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Àngela Moret Subirós. Residia a Camós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori de Banyoles.
CASSÀ DE LA SELVA
Esperança Godoy Campsolinas
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Carreras Horta. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva.
FIGUERES
Margarita Feliu Peiris
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Esteve Sánchez Galán i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.
FONTETA
Àngela Ametller Fontanella
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Costa Feliú. Residia a Fonteta. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.
GIRONA
Pedro Sanjuan Martínez
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Maria Isabel Catalina Melús. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Ramon Mulleras Sitjà
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Salustiana Sobrino Agüera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori de Girona
L'ESCALA
Nuri Callol Casagran
Ha mort als 76 anys. Era soltera. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
MOLLET DE PERALADA
Catalina Pujadas Quintana
Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Àngel Riera Clos i tenia un fill. Residia a Mollet de Peralada. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cebrià de Mollet de Peralada.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Sion Vea Albertí
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Estañol Dalmau i tenia cinc fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SARRIÀ DE TER
Maria Dolors Garriga Tarré
Ha mort als 81 anys. Era soltera. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.
SILS
Pitu Massaguer Soler
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Conxita Gómez Comas i tenia un fill. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sils.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- Carta d'un lector: 'No puc tolerar que aquest regidor de l'Ajuntament em digui literalment «m’estàs tocant els collons ja»
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- Joan Cardona: 'Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'
- Rescaten dos menors que havien relliscat en un barranc de nit al Ripollès
- Mor per accident dins de l'hospital i troben el cos quatre dies més tard
- Rescaten un grup de caiaquistes atrapats en una cala rocosa de l'Estartit