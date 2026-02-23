Necrològiques del 24 de febrer de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Banyoles
Juan José Lozano Doménech
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Maria del Carmen Camacho Espinar. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Caldes de Malavella
Maruja García Prieto
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Julian
Rodríguez Camacho. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Caldes de Malavella.
Cassà de la Selva
Esperança Godoy Campsolinas
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Carreras Horta. Residia a Cassà de la Selva.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva.
Figueres
Arturo Bermúdez Cadenas
Ha mort als 85 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Maria Teresa Jubert Gruart
Ha mort als 94 anys. Era soltera. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep de Girona.
Rosa Figueras Riera
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Carreras Feixas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Joaquín Ponce González
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Concepción Muñoz Del Pozo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
Les Planes d’Hostoles
Dolors Anglada Codinach
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Bosch Casasa. Residia a les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Mollet de Peralada
Catalina Pujadas Quintana
Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Àngel Riera Clos i tenia un fill. Residia a Mollet de Peralada.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cebrià de Mollet de Peralada.
Olot
Alberto Urniza Artero
Ha mort als 89 anys. Era vidu de Guadalupe Hostench Mas. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palamós
Pepita Mont Ferrer
Ha mort als 85 anys. Era vídua Josep Benaiges Brull. Residia a Palamós.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.
Sant Dalmai - Vilobí d’Onyar
Lourdes Sureda Freixas
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Joan Vendrell Masferrer. Residia a Sant Dalmai.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda a la parròquia de Sant Dalmai.
