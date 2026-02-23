Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 24 de febrer de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Banyoles

Juan José Lozano Doménech

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Maria del Carmen Camacho Espinar. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Caldes de Malavella

Maruja García Prieto

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Julian

Rodríguez Camacho. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Caldes de Malavella.

Cassà de la Selva

Esperança Godoy Campsolinas

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Carreras Horta. Residia a Cassà de la Selva.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva.

Figueres

Arturo Bermúdez Cadenas

Ha mort als 85 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Girona

Maria Teresa Jubert Gruart

Ha mort als 94 anys. Era soltera. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep de Girona.

Rosa Figueras Riera

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Carreras Feixas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Joaquín Ponce González

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Concepción Muñoz Del Pozo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

Les Planes d’Hostoles

Dolors Anglada Codinach

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Bosch Casasa. Residia a les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Mollet de Peralada

Catalina Pujadas Quintana

Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Àngel Riera Clos i tenia un fill. Residia a Mollet de Peralada.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cebrià de Mollet de Peralada.

Olot

Alberto Urniza Artero

Ha mort als 89 anys. Era vidu de Guadalupe Hostench Mas. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palamós

Pepita Mont Ferrer

Ha mort als 85 anys. Era vídua Josep Benaiges Brull. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.

Sant Dalmai - Vilobí d’Onyar

Lourdes Sureda Freixas

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Joan Vendrell Masferrer. Residia a Sant Dalmai.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda a la parròquia de Sant Dalmai.

