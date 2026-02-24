Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pallissa Gironanous contenidors Gironacorredor mediterranifestival del circ Gironapremis EnderrockGuia MichelinGirona FC
instagramlinkedin

Necrològiques del 25 de febrer de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Blanes

María Gloria De Las Heras Laliena

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Miquel Pigem Vila. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori de Blanes.

Rosa Clopés Martí

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Portas Coll. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes

Cassà de la Selva

Carmen Adroher Puig

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Lluís Poaté Torrent. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva.

Calonge

Antonio Moreno Calvo

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Coloma Juanals Corella i tenia un fill. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la p arròquia Sant Martí de Calonge.

Figueres

Arturo Bermúdez Cadenas

Ha mort als 85 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Girona

Àngel Gispert Lladó

Ha mort als 70 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Andreu Salou de Girona.

Carme Torras Darder

Ha mort als 95 anys. Era cvídua de Josep Marqués Capdevila. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Joaquín Ponce González

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Concepción Muñoz Del Pozo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

Pere-Joan Serdà Castells

Era casat amb Assumpció Ferrer Comalat. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, al tanatori de Girona.

La Bisbal d'Empordà

José Manuel Piedra Lanzas

Ha mort als 61 anys. Era solter. Residia a La Bisbal de l´Empordà.

Olot

Alberto Urniza Artero

Ha mort als 89 anys. Era vidu de Guadalupe Hostench Mas i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Riells i Viabrea

Baltasar Planasdemunt Regàs

Ha mort als 57 anys. Era casat amb Maria del Rosario Cobo Lucas. Residia a Riells i Viabrea. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Breda.

Vilablareix

Pere Massó Roca

Notícies relacionades

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Luci Tamayo Rodríguez. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, al tanatori de Salt.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents