Necrològiques del 25 de febrer de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Blanes
María Gloria De Las Heras Laliena
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Miquel Pigem Vila. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori de Blanes.
Rosa Clopés Martí
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Portas Coll. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes
Cassà de la Selva
Carmen Adroher Puig
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Lluís Poaté Torrent. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva.
Calonge
Antonio Moreno Calvo
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Coloma Juanals Corella i tenia un fill. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la p arròquia Sant Martí de Calonge.
Figueres
Arturo Bermúdez Cadenas
Ha mort als 85 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Àngel Gispert Lladó
Ha mort als 70 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Andreu Salou de Girona.
Carme Torras Darder
Ha mort als 95 anys. Era cvídua de Josep Marqués Capdevila. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Joaquín Ponce González
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Concepción Muñoz Del Pozo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
Pere-Joan Serdà Castells
Era casat amb Assumpció Ferrer Comalat. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, al tanatori de Girona.
La Bisbal d'Empordà
José Manuel Piedra Lanzas
Ha mort als 61 anys. Era solter. Residia a La Bisbal de l´Empordà.
Olot
Alberto Urniza Artero
Ha mort als 89 anys. Era vidu de Guadalupe Hostench Mas i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Riells i Viabrea
Baltasar Planasdemunt Regàs
Ha mort als 57 anys. Era casat amb Maria del Rosario Cobo Lucas. Residia a Riells i Viabrea. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Breda.
Vilablareix
Pere Massó Roca
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Luci Tamayo Rodríguez. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, al tanatori de Salt.
