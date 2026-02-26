Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
sensellar GironaAntonio TejeroCarmen Thyssenviolació ValènciaCUP Ripoll23F GironaMercadonacoipús
instagramlinkedin

Necrològiques del 26 de febrer de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Blanes

Lluïsa CLota Bou

Ha mort als 76 anys. Era vídua de Marcial Vives Guich. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

María Gloria De Las Heras Laliena

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Miquel Pigem Vila. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori de Blanes.

Cassà de la Selva

Carmen Adroher Puig

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Lluís Poaté Torrent. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva.

Celrà

Rosa Garcia Oliva

Ha mort als 98 anys. Era vídua i tenia tres fills. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Altima de Girona.

Girona

Pere-Joan Serdà Castells

Era casat amb Assumpció Ferrer Comalat. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, al tanatori de Girona.

Figueres

Francisca Blanco Galán · «Paquita»

Ha mort als 97 anys. Era vídua d’Antonio de Gracia Destart i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 5 de la tarda, al cementiri de Figueres.

L´Escala

Ofelia Plaza Arroyo

Ha mort als 65 anys. Era solter. Residia a L´Escala. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Pere de L´Escala.

Llagostera

Narcís Bagué Llinàs

Ha mort als 62 anys. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, al tanatori de Llagostera.

Palafrugell

Àngela Pi Duran

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Mariano Júdez Blanch. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Martí de Palafrugell.

Riells i Viabrea

Baltasar Planasdemunt Regàs

Notícies relacionades

Ha mort als 57 anys. Era casat amb Maria del Rosario Cobo Lucas. Residia a Riells i Viabrea.La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Breda.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents