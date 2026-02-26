Necrològiques del 26 de febrer de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Blanes
Lluïsa CLota Bou
Ha mort als 76 anys. Era vídua de Marcial Vives Guich. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
María Gloria De Las Heras Laliena
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Miquel Pigem Vila. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori de Blanes.
Cassà de la Selva
Carmen Adroher Puig
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Lluís Poaté Torrent. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva.
Celrà
Rosa Garcia Oliva
Ha mort als 98 anys. Era vídua i tenia tres fills. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Altima de Girona.
Girona
Pere-Joan Serdà Castells
Era casat amb Assumpció Ferrer Comalat. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, al tanatori de Girona.
Figueres
Francisca Blanco Galán · «Paquita»
Ha mort als 97 anys. Era vídua d’Antonio de Gracia Destart i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 5 de la tarda, al cementiri de Figueres.
L´Escala
Ofelia Plaza Arroyo
Ha mort als 65 anys. Era solter. Residia a L´Escala. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Pere de L´Escala.
Llagostera
Narcís Bagué Llinàs
Ha mort als 62 anys. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, al tanatori de Llagostera.
Palafrugell
Àngela Pi Duran
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Mariano Júdez Blanch. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Martí de Palafrugell.
Riells i Viabrea
Baltasar Planasdemunt Regàs
Ha mort als 57 anys. Era casat amb Maria del Rosario Cobo Lucas. Residia a Riells i Viabrea.La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Breda.
